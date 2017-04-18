《全球汇市》美元下滑，英国首相要求提前大选后英镑急升

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 英镑兑美元触及逾六个月高位
* 美元指数跌至三周低点
路透纽约4月18日 - 英镑兑美元周二升至逾六个月高位，此前英国首相特雷莎梅要求提前举行大选。若她所属政党在大选中获胜，英国退欧磋商前该党派能在议会中拥有更多席位的希望升温。
特雷莎梅要求在6月8日提前举行大选，表示她的退欧计划需要更多的支持，她在同欧盟的退欧磋商中才能更硬气。
“市场是这样解读的，提前大选被认为可以为退欧创造更稳定的政治前景，因此被视为利多。”瑞信汇市策略师Alvise Marino表示。
英镑摆脱盘初颓势，兑美元急升2.7%，报1.2904美元的10月初来最高。分析师表示，在升穿12月高位1.2774美元，刺激了空头回补后，英镑尾盘劲升。
“这是由基本面因素支撑的技术性走势。”德意志银行汇市策略全球主管Alan Ruskin表示。
纽约尾盘，英镑兑美元大涨2.19%，报1.2836美元。
分析师表示，美国公债收益率下挫打压美元，而美国制造业产出七个月来首次下降。
美国公债收益率跌至五个月低点，因在本周末法国进行首轮总统大选前，市场气氛紧张，且持续的地缘政治紧张局势也带动了对避险美债的需求。
美元指数跌0.76%，报99.531。
对朝鲜局势和法国大选的忧虑也压制美元兑日圆走势，在政治和经济情势有压力时，日圆通常被视为是避险货币。
美元兑日圆跌0.35%，报108.51日圆，欧元兑美元升0.82%，报1.0727美元，周一欧元变动不大，因多数欧洲市场因复活节假期休市。
周二，高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话。
投资人也在关注美日经济对话，寻找美国总统特朗普可能采取的贸易政策方向的线索。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
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