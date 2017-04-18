更新版 1-《全球汇市》美元下滑，英国首相要求提前大选后英镑急升

* 英镑兑美元触及逾六个月高位 * 美元指数跌至三周低点 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月18日 - 英镑兑美元周二升至逾六个月高位，此前英国首相特雷莎梅要求提 前举行大选。若她所属政党在大选中获胜，英国退欧磋商前该党派能在议会中拥有更多席位 的希望升温。 特雷莎梅要求在6月8日提前举行大选，表示她的退欧计划需要更多的支持，她在同欧盟 的退欧磋商中才能更硬气。 “市场是这样解读的，提前大选被认为可以为退欧创造更稳定的政治前景，因此被视为 利多。”瑞信汇市策略师Alvise Marino表示。 英镑摆脱盘初颓势，兑美元急升2.7%，报1.2904美元的10月初来最高。分析师表示，在 升穿12月高位1.2774美元，刺激了空头回补后，英镑尾盘劲升。 “这是由基本面因素支撑的技术性走势。”德意志银行汇市策略全球主管Alan Ruskin 表示。 纽约尾盘，英镑兑美元大涨2.19%，报1.2836美元。 分析师表示，美国公债收益率下挫打压美元，而美国制造业产出七个月来首次下降。 美国公债收益率跌至五个月低点，因在本周末法国进行首轮总统大选前，市场气氛紧张 ，且持续的地缘政治紧张局势也带动了对避险美债的需求。 美元指数 跌0.76%，报99.531。 对朝鲜局势和法国大选的忧虑也压制美元兑日圆走势，在政治和经济情势有压力时，日 圆通常被视为是避险货币。 美元兑日圆 跌0.35%，报108.51日圆，欧元兑美元 升0.82%，报1.0727美元 ，周一欧元变动不大，因多数欧洲市场因复活节假期休市。 周二，高盛放弃在2017年看多美元兑欧元和英镑的交易建议，归因于全球成长加速和特 朗普有关强势美元的讲话。 投资人也在关注美日经济对话，寻找美国总统特朗普可能采取的贸易政策方向的线索。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0732 1.0640 +0.86 +2.08 1.0513 美元/日圆 108.40 108.89 -0.45 -7.25 116.87 欧元/日圆 116.34 115.91 +0.37 -5.52 123.14 美元/瑞郎 0.9962 1.0043 -0.81 -2.12 1.0178 英镑/美元 1.2836 1.2561 +2.19 +4.05 1.2336 美元/加元 1.3376 1.3315 +0.46 -0.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.8746 6.8773 -0.04 -1.41 6.9726 澳元/美元 0.7560 0.7586 -0.34 +4.78 0.7215 欧元/瑞郎 1.0686 1.0689 -0.03 -0.29 1.0717 欧元/英镑 0.8352 0.8467 -1.36 -1.95 0.8518 新西兰元/美元 0.7041 0.7003 +0.54 +1.44 0.6941 美元/挪威克朗 8.5085 8.5550 -0.54 -1.49 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1303 9.1070 +0.26 +0.49 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9540 8.9959 -0.47 -1.69 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6101 9.5732 +0.39 +0.32 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)