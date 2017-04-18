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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，英国首相要求提前大选后英镑急升

    * 英镑兑美元触及逾六个月高位
    * 美元指数跌至三周低点

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约4月18日 - 英镑兑美元周二升至逾六个月高位，此前英国首相特雷莎梅要求提
前举行大选。若她所属政党在大选中获胜，英国退欧磋商前该党派能在议会中拥有更多席位
的希望升温。
    
    特雷莎梅要求在6月8日提前举行大选，表示她的退欧计划需要更多的支持，她在同欧盟
的退欧磋商中才能更硬气。
    
    “市场是这样解读的，提前大选被认为可以为退欧创造更稳定的政治前景，因此被视为
利多。”瑞信汇市策略师Alvise Marino表示。
    
    英镑摆脱盘初颓势，兑美元急升2.7%，报1.2904美元的10月初来最高。分析师表示，在
升穿12月高位1.2774美元，刺激了空头回补后，英镑尾盘劲升。
    
    “这是由基本面因素支撑的技术性走势。”德意志银行汇市策略全球主管Alan Ruskin
表示。
    
    纽约尾盘，英镑兑美元大涨2.19%，报1.2836美元。
    
    分析师表示，美国公债收益率下挫打压美元，而美国制造业产出七个月来首次下降。
    
    美国公债收益率跌至五个月低点，因在本周末法国进行首轮总统大选前，市场气氛紧张
，且持续的地缘政治紧张局势也带动了对避险美债的需求。
    
    美元指数      跌0.76%，报99.531。
    
    对朝鲜局势和法国大选的忧虑也压制美元兑日圆走势，在政治和经济情势有压力时，日
圆通常被视为是避险货币。
    
    美元兑日圆      跌0.35%，报108.51日圆，欧元兑美元      升0.82%，报1.0727美元
，周一欧元变动不大，因多数欧洲市场因复活节假期休市。
    
    周二，高盛放弃在2017年看多美元兑欧元和英镑的交易建议，归因于全球成长加速和特
朗普有关强势美元的讲话。
    
    投资人也在关注美日经济对话，寻找美国总统特朗普可能采取的贸易政策方向的线索。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0732   1.0640   +0.86   +2.08   1.0513
    美元/日圆                   108.40   108.89   -0.45   -7.25   116.87
    欧元/日圆                   116.34   115.91   +0.37   -5.52   123.14
    美元/瑞郎                   0.9962   1.0043   -0.81   -2.12   1.0178
    英镑/美元                   1.2836   1.2561   +2.19   +4.05   1.2336
    美元/加元                   1.3376   1.3315   +0.46   -0.40   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8746   6.8773   -0.04   -1.41   6.9726
    澳元/美元                   0.7560   0.7586   -0.34   +4.78   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0686   1.0689   -0.03   -0.29   1.0717
    欧元/英镑                   0.8352   0.8467   -1.36   -1.95   0.8518
    新西兰元/美元               0.7041   0.7003   +0.54   +1.44   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5085   8.5550   -0.54   -1.49   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1303   9.1070   +0.26   +0.49   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9540   8.9959   -0.47   -1.69   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6101   9.5732   +0.39   +0.32   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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