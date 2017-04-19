更新版 1-《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落

* 英镑从六个半月高位小幅回落 * 欧元从三周高位回软，因法国即将举行大选 * 油价下挫重创加元 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预 期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。 美元指数 升0.31%，报99.81，周二美元指数曾跌至3月28日来最低的99.465。 “这是市场慌忙出脱美元多头仓位后，走势恢复正常。”BMO Capital Markets外汇策 略部门全球主管Greg Anderson表示。 “美元一旦止跌，投资人就会进场买入。” 近几周美元下滑，分析师称，因经济数据逊于预期，且担心特朗普政府完成税改和财政 改革的能力。 利率期货走势周三显示，交易商已经缩减对美联储今年再加息两次的预期。 根据CME Group的FedWatch Tool，期货交易商预计美联储在6月会议上加息的几率降至4 8.5%，低于4月6日的71%。 金融时报周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的 美元汇价。周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态 ，当时特朗普表示美元“过强”。 美元兑日圆 升0.41%，兑欧元 升0.19%。 欧元兑美元周二触及近三周高位，但四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持 率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制。 英镑兑美元 从周二触及的六个半月高位小幅回落0.47%，报1.2776美元，周二 涨势归功于英国首相特雷莎梅要求于6月8日提前举行大选。 加元兑美元 大跌约0.8%，报1.3485加元，此前油价挫至两周低点，因上周美国原 油库存降幅小于预期，且汽油库存意外增加。 澳元 和新西兰元兑美元 也下滑，因商品市场疲弱，BMO的Anderson称。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0709 1.0732 -0.21 +1.86 1.0513 美元/日圆 108.85 108.40 +0.42 -6.86 116.87 欧元/日圆 116.58 116.34 +0.21 -5.33 123.14 美元/瑞郎 0.9982 0.9962 +0.20 -1.93 1.0178 英镑/美元 1.2777 1.2836 -0.46 +3.57 1.2336 美元/加元 1.3483 1.3376 +0.80 +0.39 1.3430 美元/离岸人民币 6.8838 6.8746 +0.13 -1.27 6.9726 澳元/美元 0.7494 0.7560 -0.87 +3.87 0.7215 欧元/瑞郎 1.0689 1.0686 +0.03 -0.26 1.0717 欧元/英镑 0.8381 0.8352 +0.35 -1.61 0.8518 新西兰元/美元 0.7002 0.7041 -0.55 +0.88 0.6941 美元/挪威克朗 8.5790 8.5085 +0.83 -0.67 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1898 9.1303 +0.65 +1.14 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9712 8.9540 +0.19 -1.50 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6093 9.6101 -0.01 +0.31 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)