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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 06:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落

    * 英镑从六个半月高位小幅回落
    * 欧元从三周高位回软，因法国即将举行大选
    * 油价下挫重创加元

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预
期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
    
    美元指数      升0.31%，报99.81，周二美元指数曾跌至3月28日来最低的99.465。
    
    “这是市场慌忙出脱美元多头仓位后，走势恢复正常。”BMO Capital Markets外汇策
略部门全球主管Greg Anderson表示。
    
    “美元一旦止跌，投资人就会进场买入。”
    
    近几周美元下滑，分析师称，因经济数据逊于预期，且担心特朗普政府完成税改和财政
改革的能力。
    
    利率期货走势周三显示，交易商已经缩减对美联储今年再加息两次的预期。
    
    根据CME Group的FedWatch Tool，期货交易商预计美联储在6月会议上加息的几率降至4
8.5%，低于4月6日的71%。
    
    金融时报周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的
美元汇价。周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态
，当时特朗普表示美元“过强”。            
    
    美元兑日圆      升0.41%，兑欧元      升0.19%。
    
    欧元兑美元周二触及近三周高位，但四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持
率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制。
    
    英镑兑美元        从周二触及的六个半月高位小幅回落0.47%，报1.2776美元，周二
涨势归功于英国首相特雷莎梅要求于6月8日提前举行大选。
    
    加元兑美元      大跌约0.8%，报1.3485加元，此前油价挫至两周低点，因上周美国原
油库存降幅小于预期，且汽油库存意外增加。
    
    澳元      和新西兰元兑美元      也下滑，因商品市场疲弱，BMO的Anderson称。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0709   1.0732   -0.21   +1.86   1.0513
    美元/日圆                   108.85   108.40   +0.42   -6.86   116.87
    欧元/日圆                   116.58   116.34   +0.21   -5.33   123.14
    美元/瑞郎                   0.9982   0.9962   +0.20   -1.93   1.0178
    英镑/美元                   1.2777   1.2836   -0.46   +3.57   1.2336
    美元/加元                   1.3483   1.3376   +0.80   +0.39   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8838   6.8746   +0.13   -1.27   6.9726
    澳元/美元                   0.7494   0.7560   -0.87   +3.87   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0689   1.0686   +0.03   -0.26   1.0717
    欧元/英镑                   0.8381   0.8352   +0.35   -1.61   0.8518
    新西兰元/美元               0.7002   0.7041   -0.55   +0.88   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5790   8.5085   +0.83   -0.67   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1898   9.1303   +0.65   +1.14   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9712   8.9540   +0.19   -1.50   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6093   9.6101   -0.01   +0.31   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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