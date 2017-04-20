更新版 1-《全球汇市》法国大选不安情绪缓解带动欧元上涨，美元回稳

* 欧元保持在三周高位附近，法国大选临近 * 商品货币持稳 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月20日 - 欧元兑美元周四守在三周高位附近，因在周日法国总统大选首轮投 票前，一些交易商结清对欧元的空头押注。 美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋 沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。 分析师表示，民调显示法国中间派总统候选人马克龙能在两周后的第二轮选举中轻松击 败极右翼候选人勒庞，交易商从这些民调结果中寻找指引。 “市场对马克龙将法国带出困境的能力寄予厚望，”Think Markets首席市场分析师Nae em Aslam表示。 民调预计，首轮大选最有可能的结果是马克龙将在5月7日第二轮大选中面对勒庞。 “欧元多头肯定会对有关马克龙的利多消息做出回应，但当低投票率的事实确定后，这 种因素会消散。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。 “所有人都记得英国退欧公投民调，乃至美国大选民调。这些民调结果同事实不符，使 得市场很难再相信民调结果。” 欧元兑美元 微升0.09%，报1.0719美元，盘中稍早触及三周高位1.0777美元。 美元指数 近几周下滑，因经济数据逊于预期，且投资人担心特朗普政府让税收和 财政议案在国会通过的能力。 美元指数纽约尾盘升0.06%，报99.796，盘中触及逾三周低点99.374。 本周美元承压，因在英国首相特蕾莎梅要求提前举行大选后，英镑急升。英镑尾盘上扬 0.29%，报1.2814美元。 澳元 和新西兰元 等商品货币兑美元反弹。加元兑美元 周三因商品市 场大跌而重挫，今日回稳。 油价在昨日大跌后，今日收盘涨跌互见，投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不 确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响 哪一个更大。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0714 1.0709 +0.05 +1.91 1.0513 美元/日圆 109.31 108.85 +0.42 -6.47 116.87 欧元/日圆 117.15 116.58 +0.49 -4.86 123.14 美元/瑞郎 0.9985 0.9982 +0.03 -1.90 1.0178 英镑/美元 1.2808 1.2777 +0.24 +3.83 1.2336 美元/加元 1.3468 1.3483 -0.11 +0.28 1.3430 美元/离岸人民币 6.8828 6.8838 -0.01 -1.29 6.9726 澳元/美元 0.7526 0.7494 +0.43 +4.31 0.7215 欧元/瑞郎 1.0701 1.0689 +0.11 -0.15 1.0717 欧元/英镑 0.8361 0.8381 -0.24 -1.84 0.8518 新西兰元/美元 0.7010 0.7002 +0.11 +0.99 0.6941 美元/挪威克朗 8.6187 8.5790 +0.46 -0.21 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2401 9.1898 +0.55 +1.70 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9845 8.9712 +0.15 -1.35 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6299 9.6093 +0.21 +0.52 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)