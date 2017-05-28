版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美国首季GDP数据被上修后美元走强，民调拖累英镑下挫

    * 美国首季GDP增幅被上修至1.2%
    * YouGov民调显示英国首相特蕾莎梅所属保守党领先优势缩窄
    * 节日长周末前交投清淡

    路透纽约5月28日 - 美元周五上涨，此前美国上修了首季国内生产总值(GDP)数据，而
英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党
的幅度收窄。
    
    美元指数      升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。
    
    美国首季经济放缓程度没有原先认为的那么严重，美国商务部周五公布，首季GDP增长
年率为1.2%，上月公布为0.7%。
    
    “GDP数据是个意外的惊喜，我认为市场原本预计上修幅度不会这么大。”瑞穗汇市策
略师Sireen Harajli表示。
    
    “这证实，或至少令部分人士相信经济的疲弱表现可能是暂时性的。”
    
    美元本周稍早走软，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录显示，政策
制定者同意应暂缓升息，直至明确近期经济放缓是暂时性的。
    
    美元兑日圆      跌0.555，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元      跌至一周
低点1.1161美元。
    
    节日长周末前，交投非常清淡。
    
    Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称，昨日和今日的
走势代表不了什么，要等到下周二市场全面恢复流动性。
    
    英镑兑美元大跌约1%，至一个月最低的1.2776美元，YouGov民调周四显示，英国首相特
雷莎梅领导的保守党支持率领先反对党工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可
能比先前预期更紧绷。
    
    市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中
主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因
素。这样的假设使得英镑自特雷莎梅宣布大选以来上涨近4%。
    
    然而这样的看法面临近期民调结果的挑战。
    
    另外，加元和新西兰元兑美元在周四大跌后反弹。包括油价在内的商品价格周四走软，
拖累商品货币大跌。
   
                                  今日     上日   当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1182   1.1209   -0.24   +6.36   1.0513
    美元/日圆                   111.31   111.82   -0.46   -4.76   116.87
    欧元/日圆                   124.48   125.35   -0.69   +1.09   123.14
    美元/瑞郎                   0.9743   0.9727   +0.16   -4.27   1.0178
    英镑/美元                   1.2802   1.2939   -1.06   +3.78   1.2336
    美元/加元                   1.3444   1.3483   -0.29   +0.10   1.3430
    美元/离岸人民币                6.8191   6.8476   -0.42   -2.20   6.9726
    澳元/美元                   0.7446   0.7452   -0.08   +3.20   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0891   1.0906   -0.14   +1.62   1.0717
    欧元/英镑                   0.8727   0.8661   +0.76   +2.45   0.8518
    新西兰元/美元               0.7059   0.7021   +0.54   +1.70   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3755   8.3965   -0.25   -3.03   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3668   9.4118   -0.48   +3.09   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6932   8.6852   +0.09   -4.55   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7187   9.7357   -0.17   +1.45   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐