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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 12:22 BJT

《全球汇市》美元小升，市场对朝鲜发射飞弹处之泰然

    * 投资者未受朝鲜最新发射导弹影响
    * 旧金山联储总裁威廉姆斯：美国正处于或接近充分就业与稳定物价目标
    * 欧元净多仓升至逾三年最高--IMM
    * 英镑微升，但似乎受最新民调打压
    * 南非兰特跃升，此前祖马不信任动议落空

    路透东京5月29日 - 美元指数周一小升，脱离上周创下的六个半月低位，未理会朝鲜(北韩)最新一次导弹发射的影响，投资人注意力转向美联储下个月料将升息。
    
    美元指数      小升0.1%至97.502，远高于上周触及的11月9日以来低点96.797。

    美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。            
    
    威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。
    
    周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。
    
    美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%；不过企业投资趋疲及消费者支出转弱可能妨碍第二季经济加速增长。

    根据CME的FedWatch，利率期货走势暗示，交易员预测美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的机率接近90%。
    
    “市场正在等待周五的美国非农就业数据，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。
    
    Murata称，美国非农就业报告可能显示就业市场形势依然不错，这将“支持美联储可能升息的预期”。
    
    美元兑日圆      略微涨至111.37，维持涨势，尽管市场情绪谨慎通常会提振避险日圆。

    
    韩国军方表示，朝鲜周一似乎发射一枚近程弹道导弹，并在东部外海落海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。
    
    “市场到目前为止已经习惯了朝鲜导弹试射的消息，美元/日圆不太可能大幅波动，除非事态进一步升级，”Sony金融控股公司的汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。
    
    美国市场周一因阵亡将士纪念日休市，主要货币对可能原地踏步，没有建立新仓位的诱因。
    
    华盛顿政治风波延烧，也令投资人保持谨慎。美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫，周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。

    欧元兑美元      下滑0.1%至1.1165美元，上周创下六个半月高位1.1268。
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月23日当周，欧元净多仓升至逾三年高位。
    
    法国政治风险消退以及欧元区经济走强，已经推动欧洲央行可能缩减货币刺激的预期升温。
    
    欧洲央行总裁德拉吉将于周一稍晚在欧洲议会发表演说。上周，德拉吉表示，没有理由偏离央行已经设定的政策路径。

    英镑兑美元      上升0.1%至1.2817。周五曾触及三周低点1.2775，因民调显示6月8日
大选前，执政的保守党领先优势缩小。
    
    周末的最新民调显示，自上周曼彻斯特恐怖袭击案以来，英国首相特雷莎梅(文翠珊，T
heresa May)较反对党工党的领先优势已经大幅缩窄，暗示她可能不会取得压倒性胜利。
    
    周六公布的四份民调显示，特雷莎梅的领先幅度减少2-6个百分点，显示选情激烈程度
可能比她要求举行大选时所设想的更加紧绷。
    
    南非兰特兑美元        上涨至12.6300的两个月高点，南非执政党非洲人国民大会(AN
C)周日的最高官员会议中，针对总统祖马的不信任动议没有获得通过。
    
    美元兑南非兰特最新下跌0.5%，报12.7925兰特。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1164  1.1182  -0.16  +6.19  1.0513
    美元/日圆                   111.33  111.31  +0.02  -4.74  116.87
    欧元/日圆                   124.27  124.48  -0.17  +0.92  123.14
    美元/瑞郎                   0.9755  0.9743  +0.12  -4.16  1.0178
    英镑/美元                   1.2820  1.2802  +0.14  +3.92  1.2336
    美元/加元                   1.3462  1.3444  +0.13  +0.24  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8167  6.8191  -0.04  -2.24  6.9726
    澳元/美元                   0.7435  0.7446  -0.15  +3.05  0.7215
    新西兰元/美元               0.7064  0.7059  +0.07  +1.77  0.6941
    澳元/日圆                   82.770  82.870  -0.12  -1.84  84.320
    新西兰元/日圆               78.660  78.610  +0.06  -3.09  81.170
    英镑/日圆                   142.73  142.56  +0.12  -0.90  144.02
    澳元/新西兰元               1.0524  1.0536  -0.11  +1.36  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/张明钧/侯雪苹/王琛/艾茂林/杜明霞；审校 于春红/孙茉莉/张荻/蔡美珍/高琦)
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