《全球汇市》美元小升，市场对朝鲜发射飞弹处之泰然

* 投资者未受朝鲜最新发射导弹影响 * 旧金山联储总裁威廉姆斯：美国正处于或接近充分就业与稳定物价目标 * 欧元净多仓升至逾三年最高--IMM * 英镑微升，但似乎受最新民调打压 * 南非兰特跃升，此前祖马不信任动议落空 路透东京5月29日 - 美元指数周一小升，脱离上周创下的六个半月低位，未理会朝鲜(北韩)最新一次导弹发射的影响，投资人注意力转向美联储下个月料将升息。 美元指数 小升0.1%至97.502，远高于上周触及的11月9日以来低点96.797。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。 威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。 周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%；不过企业投资趋疲及消费者支出转弱可能妨碍第二季经济加速增长。 根据CME的FedWatch，利率期货走势暗示，交易员预测美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的机率接近90%。 “市场正在等待周五的美国非农就业数据，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。 Murata称，美国非农就业报告可能显示就业市场形势依然不错，这将“支持美联储可能升息的预期”。 美元兑日圆 略微涨至111.37，维持涨势，尽管市场情绪谨慎通常会提振避险日圆。 韩国军方表示，朝鲜周一似乎发射一枚近程弹道导弹，并在东部外海落海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。 “市场到目前为止已经习惯了朝鲜导弹试射的消息，美元/日圆不太可能大幅波动，除非事态进一步升级，”Sony金融控股公司的汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。 美国市场周一因阵亡将士纪念日休市，主要货币对可能原地踏步，没有建立新仓位的诱因。 华盛顿政治风波延烧，也令投资人保持谨慎。美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫，周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。 欧元兑美元 下滑0.1%至1.1165美元，上周创下六个半月高位1.1268。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月23日当周，欧元净多仓升至逾三年高位。 法国政治风险消退以及欧元区经济走强，已经推动欧洲央行可能缩减货币刺激的预期升温。 欧洲央行总裁德拉吉将于周一稍晚在欧洲议会发表演说。上周，德拉吉表示，没有理由偏离央行已经设定的政策路径。 英镑兑美元 上升0.1%至1.2817。周五曾触及三周低点1.2775，因民调显示6月8日 大选前，执政的保守党领先优势缩小。 周末的最新民调显示，自上周曼彻斯特恐怖袭击案以来，英国首相特雷莎梅(文翠珊，T heresa May)较反对党工党的领先优势已经大幅缩窄，暗示她可能不会取得压倒性胜利。 周六公布的四份民调显示，特雷莎梅的领先幅度减少2-6个百分点，显示选情激烈程度 可能比她要求举行大选时所设想的更加紧绷。 南非兰特兑美元 上涨至12.6300的两个月高点，南非执政党非洲人国民大会(AN C)周日的最高官员会议中，针对总统祖马的不信任动议没有获得通过。 美元兑南非兰特最新下跌0.5%，报12.7925兰特。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1164 1.1182 -0.16 +6.19 1.0513 美元/日圆 111.33 111.31 +0.02 -4.74 116.87 欧元/日圆 124.27 124.48 -0.17 +0.92 123.14 美元/瑞郎 0.9755 0.9743 +0.12 -4.16 1.0178 英镑/美元 1.2820 1.2802 +0.14 +3.92 1.2336 美元/加元 1.3462 1.3444 +0.13 +0.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8167 6.8191 -0.04 -2.24 6.9726 澳元/美元 0.7435 0.7446 -0.15 +3.05 0.7215 新西兰元/美元 0.7064 0.7059 +0.07 +1.77 0.6941 澳元/日圆 82.770 82.870 -0.12 -1.84 84.320 新西兰元/日圆 78.660 78.610 +0.06 -3.09 81.170 英镑/日圆 142.73 142.56 +0.12 -0.90 144.02 澳元/新西兰元 1.0524 1.0536 -0.11 +1.36 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/张明钧/侯雪苹/王琛/艾茂林/杜明霞；审校 于春红/孙茉莉/张荻/蔡美珍/高琦)