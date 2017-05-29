《全球汇市》英镑在上周大跌后回稳，周末民调证实英国大选竞争激烈

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 英镑兑美元上涨0.3%，上周跌0.02美元
* 周末民调证实英国大选竞争激烈
* 美元受助于数据及美联储官员讲话
路透伦敦5月29日 - 英镑是周一变化较大的唯一主要货币，收复了上周的部分跌幅。周末的最新民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)料将赢得下周的选举，即便可能不会取得压倒性胜利。
英镑上周五创出2月初以来的最大单日跌幅，上周兑美元下跌近0.02美元，因民调显示保守党较反对党工党的领先优势已经从上月的20个点大幅缩小至5个点。
周末公布的更多调查结果证实了这一趋势，但也证实保守党仍稳稳领先并应能获胜--只是可能不像特雷莎梅所希望的压倒性胜利。
伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场交投清淡，英镑小幅上涨0.2%-0.3%，兑美元报1.2837美元，兑欧元报0.8707英镑。
美元兑欧元和日圆分别持稳于1.1185美元和111.35日圆。美元上周亦陷于挣扎，因外界对特朗普政府能够大举提振经济增长的预期下降。
“我们现在所见到的很多都是周五消息面和数据面的后续影响，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen说道。
“美国公布较乐观的数据，美联储官员发表一些立场强硬的讲话，之后美元略微走强。英国最新民调结果出炉后，英镑小幅回升。”
美元指数跌至97.366，上周曾跌至11月9日以来低位96.797。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。
威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。
周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。
LMAX Exchange分析师Joel Kruger称，“周五美国公布的数据正在打压欧元，因其说明美国数据近期放缓或许实际上只是暂时情况。”
由于纽约交易员也在离场度假，市场对欧洲央行总裁德拉吉的讲话反应甚微。德拉吉强调仍需要异常的货币刺激政策，打压欧元区公债收益率下滑。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为