《全球汇市》英镑在上周大跌后回稳，周末民调证实英国大选竞争激烈

* 英镑兑美元上涨0.3%，上周跌0.02美元

* 周末民调证实英国大选竞争激烈

* 美元受助于数据及美联储官员讲话

路透伦敦5月29日 - 英镑是周一变化较大的唯一主要货币，收复了上周的部分跌幅。周末的最新民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)料将赢得下周的选举，即便可能不会取得压倒性胜利。

英镑上周五创出2月初以来的最大单日跌幅，上周兑美元下跌近0.02美元，因民调显示保守党较反对党工党的领先优势已经从上月的20个点大幅缩小至5个点。

周末公布的更多调查结果证实了这一趋势，但也证实保守党仍稳稳领先并应能获胜--只是可能不像特雷莎梅所希望的压倒性胜利。

伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场交投清淡，英镑小幅上涨0.2%-0.3%，兑美元报1.2837美元，兑欧元报0.8707英镑。

美元兑欧元和日圆分别持稳于1.1185美元和111.35日圆。美元上周亦陷于挣扎，因外界对特朗普政府能够大举提振经济增长的预期下降。

“我们现在所见到的很多都是周五消息面和数据面的后续影响，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen说道。

“美国公布较乐观的数据，美联储官员发表一些立场强硬的讲话，之后美元略微走强。英国最新民调结果出炉后，英镑小幅回升。”

美元指数跌至97.366，上周曾跌至11月9日以来低位96.797。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。

威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。

周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。

LMAX Exchange分析师Joel Kruger称，“周五美国公布的数据正在打压欧元，因其说明美国数据近期放缓或许实际上只是暂时情况。”