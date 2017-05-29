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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 07:00 BJT

《全球汇市》外汇市场5月29日收盘价格

(5月29日适逢阵亡将士纪念日，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考
)
         
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1164   1.1182   -0.16   +6.19   1.0513
    美元/日圆                   111.24   111.31   -0.06   -4.82   116.87
    欧元/日圆                   124.19   124.48   -0.23   +0.85   123.14
    美元/瑞郎                   0.9775   0.9743   +0.33   -3.96   1.0178
    英镑/美元                   1.2838   1.2802   +0.28   +4.07   1.2336
    美元/加元                   1.3452   1.3444   +0.06   +0.16   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8215   6.8191   +0.04   -2.17   6.9726
    澳元/美元                   0.7436   0.7446   -0.13   +3.06   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0913   1.0891   +0.20   +1.83   1.0717
    欧元/英镑                   0.8691   0.8727   -0.41   +2.03   0.8518
    新西兰元/美元               0.7055   0.7059   -0.06   +1.64   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4083   8.3755   +0.39   -2.65   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3896   9.3668   +0.24   +3.34   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6995   8.6932   +0.07   -4.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7139   9.7187   -0.05   +1.40   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张荻； 审校 徐文焰)
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