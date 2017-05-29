《全球汇市》外汇市场5月29日收盘价格

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(5月29日适逢阵亡将士纪念日，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考 ) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1164 1.1182 -0.16 +6.19 1.0513 美元/日圆 111.24 111.31 -0.06 -4.82 116.87 欧元/日圆 124.19 124.48 -0.23 +0.85 123.14 美元/瑞郎 0.9775 0.9743 +0.33 -3.96 1.0178 英镑/美元 1.2838 1.2802 +0.28 +4.07 1.2336 美元/加元 1.3452 1.3444 +0.06 +0.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.8215 6.8191 +0.04 -2.17 6.9726 澳元/美元 0.7436 0.7446 -0.13 +3.06 0.7215 欧元/瑞郎 1.0913 1.0891 +0.20 +1.83 1.0717 欧元/英镑 0.8691 0.8727 -0.41 +2.03 0.8518 新西兰元/美元 0.7055 0.7059 -0.06 +1.64 0.6941 美元/挪威克朗 8.4083 8.3755 +0.39 -2.65 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3896 9.3668 +0.24 +3.34 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6995 8.6932 +0.07 -4.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7139 9.7187 -0.05 +1.40 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张荻； 审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为