《全球汇市》美元和日圆上涨，因欧洲政治问题给欧元带来压力

* 欧元承压，有迹象显示意大利可能提前选举 * 欧洲央行总裁德拉吉暗示需要继续实施刺激举措 * 希腊债务问题引发的紧张情绪也带来压力 * 英镑承压，最新民调显示英国保守党的领先优势缩窄 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月30日 - 受有关希腊、意大利和英国的新一轮政治忧虑影响，欧洲货币兑美元汇率周二回落，由此导致的股市人气低落倒也推动日圆全线走高。 美元指数 在欧洲早盘交易中上涨0.2%左右，过去两周一直因特朗普政府遭遇困境而承压。 德国一个地区和西班牙公布疲弱的通胀数据，加上欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一承诺将继续维持刺激政策，均打压欧元兑美元下跌0.25%至1.1135。 不过导致欧元下跌的一个最重要原因，是意大利可能最早于9月进行选举。 “我们一直知道意大利将重回市场视野，但我认为，人们以为会更晚才需面对，”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley说。 “确实看起来市场将不得不在夏季再次面对选举和民粹主义的相关疑虑。这当然对欧元形成拖累。” 意大利银行股 及蓝筹股 连续第二天大跌，美国及英国投资人则结束周末连续假期返回市场。 其他主要市场亦深陷平盘下方，例如法国股市 下跌1%，这促使投资人转向日圆避险。日圆兑美元 及欧元 在欧洲早盘分别上涨0.3%及0.6%。 在伦敦周一休市期间，英镑暂获喘息空间，今日则再度承压，英镑/美元濒临失守1.28美元。 英国首相特雷莎梅的保守党在部分民调的领先幅度缩至5-6个百分点，暗示特雷莎梅一个月前所期望的压倒性胜利可能已经无望，这令英镑多头感到不安。 分析师担心这将削弱她压制保守党内主张硬退欧路线者的能力。但工党执政的可能性也在加大。 如果由英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)领导的左倾政府执政，他们对公共财政扩大借款以及增加支出的做法可能令债市担忧，但也可能预示着以更缓和的方式退出欧盟。 “下跌的主要原因是，如果(获得多数席位的优势较小)可能会有更多政治内斗，特雷莎梅将不得不听取更极端的退欧观点，”德国商业银行策略师Thu Lan Nguyen表示。 “如果工党获胜的希望较大，我认为这种走势有可能扭转。目前工党是否有更好的退欧方案？我不能完全肯定。但至少会更平缓地退欧。” 继周一收复部分跌幅之后，周二0740 GMT时英镑 仅下跌0.1%，报1.2831美元，摆脱周五创下的三周低点1.2775美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1140 1.1164 -0.21 +5.96 1.0513 美元/日圆 111.01 111.24 -0.21 -5.01 116.87 欧元/日圆 123.70 124.19 -0.39 +0.45 123.14 美元/瑞郎 0.9768 0.9775 -0.07 -4.03 1.0178 英镑/美元 1.2865 1.2838 +0.21 +4.29 1.2336 美元/加元 1.3465 1.3452 +0.10 +0.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8282 6.8215 +0.10 -2.07 6.9726 澳元/美元 0.7445 0.7436 +0.12 +3.19 0.7215 新西兰元/美元 0.7061 0.7055 +0.09 +1.73 0.6941 欧元/瑞郎 1.0882 1.0913 -0.28 +1.54 1.0717 欧元/英镑 0.8659 0.8691 -0.37 +1.66 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7501 9.7139 +0.37 +1.78 9.5799 美元/挪威克朗 8.4288 8.4083 +0.24 -2.41 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王颖/艾茂林/蔡美珍/李春喜/张明钧/王洋)