《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎跌至两周低点，因投资人转趋谨慎

* 美国数据有好有坏，但仍支持升息观点

* 欧元反弹，此前政治忧虑拖累欧元走软

* 欧洲央行总裁德拉吉指出仍需要刺激政策

路透纽约5月30日 - 美元兑避险日圆和瑞郎周二跌至两周低点，因欧洲政治忧虑以及美国长周末假期后股市和商品市场走软令投资人转趋谨慎。

加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示，在包括美国在内的全球多数股市下跌后，“市场有一股厌恶风险的情绪。”

商品价格也走软，美国原油期货在50美元下方交投。

在欧元区，西班牙和德国多个地区通胀下降，以及欧洲央行总裁德拉吉继续实施刺激政策的承诺一度压低欧元。

意大利可能早至9月就举行大选的迹象也令欧元稍早的卖压加重。

但因美元大跌，欧元反弹。过去两周美元表现一直不振，因市场担心美国总统特朗普的施政。

“毫无疑问，最大的失望来自财政政策，”Oppenheimer Funds投资组合经理人Alessio de Longis表示，指出医改通过遥遥无期、边境调节税面临阻力。

“现阶段，我们相信税改若要取得实质性进展，看来要等到明年，即便有成果，可能在范围上也要小一些。”

纽约尾盘，美元指数跌0.1%，报97.30，欧元兑美元升0.2%，报1.1184美元。

美元兑日圆跌0.5%，报110.77日圆，稍早触及两周最低的110.67日圆，美元兑瑞郎也跌至两周低点，尾盘挫0.4%，报0.9745瑞郎。

分析师表示，周二公布的美国数据尽管有好有坏，但还算是支持了美联储将在下月升息的预期。

今年在联邦公开市场委员会有投票权的美联储理事布雷纳德表示，可能很快再度加息，但通胀数据疲弱可能令美联储推迟进一步收紧政策，她还赞成逐步升息。