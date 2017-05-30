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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 06:14 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎跌至两周低点，因投资人转趋谨慎

 (新增文末表格)
    * 美国数据有好有坏，但仍支持升息观点
    * 欧元反弹，此前政治忧虑拖累欧元走软
    * 欧洲央行总裁德拉吉指出仍需要刺激政策

    路透纽约5月30日 - 美元兑避险日圆和瑞郎周二跌至两周低点，因欧洲政治忧虑以及美
国长周末假期后股市和商品市场走软令投资人转趋谨慎。
    
    加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示，在包括美国在内的全球多数股市
下跌后，“市场有一股厌恶风险的情绪。”
    
    商品价格也走软，美国原油期货      在50美元下方交投。
    
    在欧元区，西班牙和德国多个地区通胀下降，以及欧洲央行总裁德拉吉继续实施刺激政
策的承诺一度压低欧元。
    
    意大利可能早至9月就举行大选的迹象也令欧元稍早的卖压加重。
    
    但因美元大跌，欧元反弹。过去两周美元表现一直不振，因市场担心美国总统特朗普的
施政。
    
    “毫无疑问，最大的失望来自财政政策，”Oppenheimer Funds投资组合经理人Alessio
 de Longis表示，指出医改通过遥遥无期、边境调节税面临阻力。
    
    “现阶段，我们相信税改若要取得实质性进展，看来要等到明年，即便有成果，可能在
范围上也要小一些。”
    
    纽约尾盘，美元指数      跌0.1%，报97.30，欧元兑美元      升0.2%，报1.1184美
元。
    
    美元兑日圆      跌0.5%，报110.77日圆，稍早触及两周最低的110.67日圆，美元兑瑞
郎      也跌至两周低点，尾盘挫0.4%，报0.9745瑞郎。
    
    分析师表示，周二公布的美国数据尽管有好有坏，但还算是支持了美联储将在下月升息
的预期。
    
    今年在联邦公开市场委员会有投票权的美联储理事布雷纳德表示，可能很快再度加息，
但通胀数据疲弱可能令美联储推迟进一步收紧政策，她还赞成逐步升息。
    
    周二公布的数据显示，美国4月消费者支出录得四个月最大升幅，而通胀反弹。4月美国
消费者支出升0.4%，美国经济活动中逾三分之二靠消费者支出。美联储看重的通胀指标，核
心个人消费支出(PCE)物价指数4月也反弹了0.2%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1183   1.1164   +0.17   +6.37   1.0513
    美元/日圆                   110.82   111.24   -0.38   -5.18   116.87
    欧元/日圆                   123.95   124.19   -0.19   +0.66   123.14
    美元/瑞郎                   0.9746   0.9775   -0.30   -4.24   1.0178
    英镑/美元                   1.2857   1.2838   +0.15   +4.22   1.2336
    美元/加元                   1.3458   1.3452   +0.04   +0.21   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8241   6.8215   +0.04   -2.13   6.9726
    澳元/美元                   0.7464   0.7436   +0.38   +3.45   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0901   1.0913   -0.11   +1.72   1.0717
    欧元/英镑                   0.8696   0.8691   +0.06   +2.09   0.8518
    新西兰元/美元               0.7094   0.7055   +0.55   +2.20   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4294   8.4083   +0.25   -2.40   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4331   9.3896   +0.46   +3.82   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7219   8.6995   +0.26   -4.24   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7570   9.7139   +0.44   +1.85   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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