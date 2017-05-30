更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎跌至两周低点，因投资人转趋谨慎

(新增文末表格) * 美国数据有好有坏，但仍支持升息观点 * 欧元反弹，此前政治忧虑拖累欧元走软 * 欧洲央行总裁德拉吉指出仍需要刺激政策 路透纽约5月30日 - 美元兑避险日圆和瑞郎周二跌至两周低点，因欧洲政治忧虑以及美 国长周末假期后股市和商品市场走软令投资人转趋谨慎。 加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示，在包括美国在内的全球多数股市 下跌后，“市场有一股厌恶风险的情绪。” 商品价格也走软，美国原油期货 在50美元下方交投。 在欧元区，西班牙和德国多个地区通胀下降，以及欧洲央行总裁德拉吉继续实施刺激政 策的承诺一度压低欧元。 意大利可能早至9月就举行大选的迹象也令欧元稍早的卖压加重。 但因美元大跌，欧元反弹。过去两周美元表现一直不振，因市场担心美国总统特朗普的 施政。 “毫无疑问，最大的失望来自财政政策，”Oppenheimer Funds投资组合经理人Alessio de Longis表示，指出医改通过遥遥无期、边境调节税面临阻力。 “现阶段，我们相信税改若要取得实质性进展，看来要等到明年，即便有成果，可能在 范围上也要小一些。” 纽约尾盘，美元指数 跌0.1%，报97.30，欧元兑美元 升0.2%，报1.1184美 元。 美元兑日圆 跌0.5%，报110.77日圆，稍早触及两周最低的110.67日圆，美元兑瑞 郎 也跌至两周低点，尾盘挫0.4%，报0.9745瑞郎。 分析师表示，周二公布的美国数据尽管有好有坏，但还算是支持了美联储将在下月升息 的预期。 今年在联邦公开市场委员会有投票权的美联储理事布雷纳德表示，可能很快再度加息， 但通胀数据疲弱可能令美联储推迟进一步收紧政策，她还赞成逐步升息。 周二公布的数据显示，美国4月消费者支出录得四个月最大升幅，而通胀反弹。4月美国 消费者支出升0.4%，美国经济活动中逾三分之二靠消费者支出。美联储看重的通胀指标，核 心个人消费支出(PCE)物价指数4月也反弹了0.2%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1183 1.1164 +0.17 +6.37 1.0513 美元/日圆 110.82 111.24 -0.38 -5.18 116.87 欧元/日圆 123.95 124.19 -0.19 +0.66 123.14 美元/瑞郎 0.9746 0.9775 -0.30 -4.24 1.0178 英镑/美元 1.2857 1.2838 +0.15 +4.22 1.2336 美元/加元 1.3458 1.3452 +0.04 +0.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.8241 6.8215 +0.04 -2.13 6.9726 澳元/美元 0.7464 0.7436 +0.38 +3.45 0.7215 欧元/瑞郎 1.0901 1.0913 -0.11 +1.72 1.0717 欧元/英镑 0.8696 0.8691 +0.06 +2.09 0.8518 新西兰元/美元 0.7094 0.7055 +0.55 +2.20 0.6941 美元/挪威克朗 8.4294 8.4083 +0.25 -2.40 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4331 9.3896 +0.46 +3.82 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7219 8.6995 +0.26 -4.24 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7570 9.7139 +0.44 +1.85 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)