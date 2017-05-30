《全球汇市》英镑承压，民调显示英国议会或出现无多数党的情况

路透东京5月31日 - 英镑周三在亚洲时段承压，此前最新民调显示，英国首相特雷莎梅所在的保守党在下月大选中有在议会无法取得整体多数席优势的风险。 英镑兑美元 跌至1.2791美元，接近上周五触及的一个月低位1.2775美元。英镑兑欧元 还跌至0.8738英镑，接近上周五创出的八周低位0.8750。 英国泰晤士报称，据YouGov预测模型，保守党在议会取得的330席可能有20席不保，而竞争对手工党却有可能增加近30席。 之前的一系列民调显示英国首相特雷莎梅所属的保守党的领先优势缩小，动摇了投资者对于特雷莎梅可在6月8日大选中轻松赢得多数席位的信心。 美元兑避险货币日圆跌至两周低点，欧洲政治忧虑以及美国长周末假期后股市和大宗商品市场走软令投资人转趋谨慎。 市场担心由特朗普“通俄门”调查所导致的美国政治僵局，或阻碍美国减税及其他刺激措施的进展，这一担忧对美元构成了不利影响。 美元兑日圆 跌至近两周低点110.665日圆，最新报110.85日圆。 美元指数 跌至97.396，回吐本周迄今涨幅。 欧元兑美元 亦从周二低点1.1110美元反弹，尽管外界担忧意大利可能提前举行选举，而且德国通胀数据较预期温和。 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息。 但部分市场人士还称，部分经济数据疲软的迹象，点燃对美联储今年能否再升息两次，并开始在今年稍晚缩表的质疑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1170 1.1183 -0.12 +6.25 1.0513 美元/日圆 110.73 110.82 -0.08 -5.25 116.87 欧元/日圆 123.72 123.95 -0.19 +0.47 123.14 美元/瑞郎 0.9758 0.9746 +0.12 -4.13 1.0178 英镑/美元 1.2804 1.2857 -0.41 +3.79 1.2336 美元/加元 1.3470 1.3458 +0.09 +0.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.8248 6.8241 +0.01 -2.12 6.9726 澳元/美元 0.7460 0.7464 -0.05 +3.40 0.7215 新西兰元/美元 0.7088 0.7094 -0.08 +2.12 0.6941 澳元/日圆 82.630 82.730 -0.12 -2.00 84.320 新西兰元/日圆 78.510 78.640 -0.17 -3.28 81.170 英镑/日圆 141.79 142.48 -0.48 -1.55 144.02 澳元/新西兰元 1.0524 1.0513 +0.10 +1.36 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 白云/孙国玉/许娜；审校 戴素萍/王兴亚/龚芳)