《全球汇市》美国政治紧张局势拖累美元全线下挫，市场关注就业数据

* 美元兑日圆和欧元月线下滑

* 英镑受YouGov英国大选预估带动扭转稍早跌势

* 关注周五美国非农就业报告

路透纽约5月31日 - 美元周三全线下滑，兑日圆跌至两周低点，兑欧元跌至逾一周低点，因华盛顿政治紧张局势升温。

美元兑欧元5月的表现为逾一年最差，尽管欧洲央行承诺会维持刺激政策。

美元兑一篮子主要货币则录得1月来最大月度百分比跌幅。

“美国政府运转越来越不顺畅，仍在打压美元走势，特朗普政府采取大胆财政刺激方案的希望破灭。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

联邦调查局和多个国会委员会正对俄罗斯干预去年美国总统大选以及可能同特朗普竞选团队共谋展开独立调查，特朗普政府一直是调查的焦点。

另外，周三美国公布的经济数据有好有坏。

4月成屋待完成销售指数连续第二个月下滑，受缺乏供应牵制，而5月美国中西部制造业活动指数上升。

不过这些报告对美联储下月升息的预期影响不大，尽管今年升息的次数仍有待讨论。

目前利率期货市场反映的美联储6月加息25个基点的机率为86%，但在该会议前还要看经济数据的表现，特别是周五的就业报告。

路透访查的华尔街分析师预计，5月非农就业岗位增加18.5万。

英镑周三反弹，此前一民调显示，英国执政的保守党支持率仍领先，盖过了之前一项预测显示英国恐有悬峙国会风险的影响。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.1%，报110.67日圆，稍早跌至两周低点。

欧元兑美元升0.5%，报1.1236美元，美元指数跌0.3%，报96.99。

“欧元/美元在过去两个月形成了一个强劲的利多技术趋势，”Forex.com研究部门主管James Chen称。

英镑兑美元升0.2%，报1.2883美元。