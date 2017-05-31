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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 06:17 BJT

更新版 1-《全球汇市》美国政治紧张局势拖累美元全线下挫，市场关注就业数据

 (新增文末表格)
    * 美元兑日圆和欧元月线下滑
    * 英镑受YouGov英国大选预估带动扭转稍早跌势
    * 关注周五美国非农就业报告

    路透纽约5月31日 - 美元周三全线下滑，兑日圆跌至两周低点，兑欧元跌至逾一周低点
，因华盛顿政治紧张局势升温。
    
    美元兑欧元5月的表现为逾一年最差，尽管欧洲央行承诺会维持刺激政策。
    
    美元兑一篮子主要货币则录得1月来最大月度百分比跌幅。
    
    “美国政府运转越来越不顺畅，仍在打压美元走势，特朗普政府采取大胆财政刺激方案
的希望破灭。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
    
    联邦调查局和多个国会委员会正对俄罗斯干预去年美国总统大选，以及可能同特朗普竞
选团队共谋展开独立调查，特朗普政府一直是调查的焦点。
    
    另外，周三美国公布的经济数据有好有坏。
    
    4月成屋待完成销售指数连续第二个月下滑，受缺乏供应牵制，而5月美国中西部制造业
活动指数上升。
    
    不过这些报告对美联储下月升息的预期影响不大，尽管今年升息的次数仍有待讨论。
    
    目前利率期货市场反映的美联储6月加息25个基点的机率为86%，但在该会议前还要看经
济数据的表现，特别是周五的就业报告。
    
    路透访查的华尔街分析师预计，5月非农就业岗位增加18.5万。
    
    英镑周三反弹，此前一民调显示，英国执政的保守党支持率仍领先，盖过了之前一项预
测显示英国恐有悬峙国会风险的影响。
    
    纽约尾盘，美元兑日圆      跌0.1%，报110.67日圆，稍早跌至两周低点。
    
    欧元兑美元      升0.5%，报1.1236美元，美元指数跌0.3%，报96.99。
    
    “欧元/美元在过去两个月形成了一个强劲的利多技术趋势，”Forex.com研究部门主管
James Chen称。
    
    英镑兑美元      升0.2%，报1.2883美元。
    
    人民币兑美元升至逾六个月高位，因市场认为中国央行目前大幅打压人民币兑美元的意
愿降低。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1241   1.1183   +0.52   +6.92   1.0513
    美元/日圆                   110.75   110.82   -0.06   -5.24   116.87
    欧元/日圆                   124.53   123.95   +0.47   +1.13   123.14
    美元/瑞郎                   0.9676   0.9746   -0.72   -4.93   1.0178
    英镑/美元                   1.2888   1.2857   +0.24   +4.47   1.2336
    美元/加元                   1.3499   1.3458   +0.30   +0.51   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7457   6.8241   -1.15   -3.25   6.9726
    澳元/美元                   0.7429   0.7464   -0.47   +2.97   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0879   1.0901   -0.20   +1.51   1.0717
    欧元/英镑                   0.8721   0.8696   +0.29   +2.38   0.8518
    新西兰元/美元               0.7082   0.7094   -0.17   +2.03   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4338   8.4294   +0.05   -2.35   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4833   9.4331   +0.53   +4.37   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6866   8.7219   -0.40   -4.62   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7682   9.7570   +0.11   +1.97   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/张荻; 审校 利棣儿/龚芳)
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