更新版 1-《全球汇市》美国政治紧张局势拖累美元全线下挫，市场关注就业数据

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增文末表格) * 美元兑日圆和欧元月线下滑 * 英镑受YouGov英国大选预估带动扭转稍早跌势 * 关注周五美国非农就业报告 路透纽约5月31日 - 美元周三全线下滑，兑日圆跌至两周低点，兑欧元跌至逾一周低点 ，因华盛顿政治紧张局势升温。 美元兑欧元5月的表现为逾一年最差，尽管欧洲央行承诺会维持刺激政策。 美元兑一篮子主要货币则录得1月来最大月度百分比跌幅。 “美国政府运转越来越不顺畅，仍在打压美元走势，特朗普政府采取大胆财政刺激方案 的希望破灭。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 联邦调查局和多个国会委员会正对俄罗斯干预去年美国总统大选，以及可能同特朗普竞 选团队共谋展开独立调查，特朗普政府一直是调查的焦点。 另外，周三美国公布的经济数据有好有坏。 4月成屋待完成销售指数连续第二个月下滑，受缺乏供应牵制，而5月美国中西部制造业 活动指数上升。 不过这些报告对美联储下月升息的预期影响不大，尽管今年升息的次数仍有待讨论。 目前利率期货市场反映的美联储6月加息25个基点的机率为86%，但在该会议前还要看经 济数据的表现，特别是周五的就业报告。 路透访查的华尔街分析师预计，5月非农就业岗位增加18.5万。 英镑周三反弹，此前一民调显示，英国执政的保守党支持率仍领先，盖过了之前一项预 测显示英国恐有悬峙国会风险的影响。 纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.1%，报110.67日圆，稍早跌至两周低点。 欧元兑美元 升0.5%，报1.1236美元，美元指数跌0.3%，报96.99。 “欧元/美元在过去两个月形成了一个强劲的利多技术趋势，”Forex.com研究部门主管 James Chen称。 英镑兑美元 升0.2%，报1.2883美元。 人民币兑美元升至逾六个月高位，因市场认为中国央行目前大幅打压人民币兑美元的意 愿降低。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1241 1.1183 +0.52 +6.92 1.0513 美元/日圆 110.75 110.82 -0.06 -5.24 116.87 欧元/日圆 124.53 123.95 +0.47 +1.13 123.14 美元/瑞郎 0.9676 0.9746 -0.72 -4.93 1.0178 英镑/美元 1.2888 1.2857 +0.24 +4.47 1.2336 美元/加元 1.3499 1.3458 +0.30 +0.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.7457 6.8241 -1.15 -3.25 6.9726 澳元/美元 0.7429 0.7464 -0.47 +2.97 0.7215 欧元/瑞郎 1.0879 1.0901 -0.20 +1.51 1.0717 欧元/英镑 0.8721 0.8696 +0.29 +2.38 0.8518 新西兰元/美元 0.7082 0.7094 -0.17 +2.03 0.6941 美元/挪威克朗 8.4338 8.4294 +0.05 -2.35 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4833 9.4331 +0.53 +4.37 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6866 8.7219 -0.40 -4.62 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7682 9.7570 +0.11 +1.97 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/张荻; 审校 利棣儿/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为