更新版 1-《全球汇市》美国政治紧张局势拖累美元全线下挫，市场关注就业数据

(新增文末表格) * 美元兑日圆和欧元月线下滑 * 英镑受YouGov英国大选预估带动扭转稍早跌势 * 关注周五美国非农就业报告 路透纽约5月31日 - 美元周三全线下滑，兑日圆跌至两周低点，兑欧元跌至逾一周低点 ，因华盛顿政治紧张局势升温。 美元兑欧元5月的表现为逾一年最差，尽管欧洲央行承诺会维持刺激政策。 美元兑一篮子主要货币则录得1月来最大月度百分比跌幅。 “美国政府运转越来越不顺畅，仍在打压美元走势，特朗普政府采取大胆财政刺激方案 的希望破灭。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 联邦调查局和多个国会委员会正对俄罗斯干预去年美国总统大选，以及可能同特朗普竞 选团队共谋展开独立调查，特朗普政府一直是调查的焦点。 另外，周三美国公布的经济数据有好有坏。 4月成屋待完成销售指数连续第二个月下滑，受缺乏供应牵制，而5月美国中西部制造业 活动指数上升。 不过这些报告对美联储下月升息的预期影响不大，尽管今年升息的次数仍有待讨论。 目前利率期货市场反映的美联储6月加息25个基点的机率为86%，但在该会议前还要看经 济数据的表现，特别是周五的就业报告。 路透访查的华尔街分析师预计，5月非农就业岗位增加18.5万。 英镑周三反弹，此前一民调显示，英国执政的保守党支持率仍领先，盖过了之前一项预 测显示英国恐有悬峙国会风险的影响。 纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.1%，报110.67日圆，稍早跌至两周低点。 欧元兑美元 升0.5%，报1.1236美元，美元指数跌0.3%，报96.99。 “欧元/美元在过去两个月形成了一个强劲的利多技术趋势，”Forex.com研究部门主管 James Chen称。 英镑兑美元 升0.2%，报1.2883美元。 人民币兑美元升至逾六个月高位，因市场认为中国央行目前大幅打压人民币兑美元的意 愿降低。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1241 1.1183 +0.52 +6.92 1.0513 美元/日圆 110.75 110.82 -0.06 -5.24 116.87 欧元/日圆 124.53 123.95 +0.47 +1.13 123.14 美元/瑞郎 0.9676 0.9746 -0.72 -4.93 1.0178 英镑/美元 1.2888 1.2857 +0.24 +4.47 1.2336 美元/加元 1.3499 1.3458 +0.30 +0.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.7457 6.8241 -1.15 -3.25 6.9726 澳元/美元 0.7429 0.7464 -0.47 +2.97 0.7215 欧元/瑞郎 1.0879 1.0901 -0.20 +1.51 1.0717 欧元/英镑 0.8721 0.8696 +0.29 +2.38 0.8518 新西兰元/美元 0.7082 0.7094 -0.17 +2.03 0.6941 美元/挪威克朗 8.4338 8.4294 +0.05 -2.35 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4833 9.4331 +0.53 +4.37 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6866 8.7219 -0.40 -4.62 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7682 9.7570 +0.11 +1.97 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/张荻; 审校 利棣儿/龚芳)