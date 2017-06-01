更新版 1-《全球汇市》美国公布强劲的民间就业报告后，美元反弹

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增文末表格)
* 美国5月ADP报告显示新增就业25.3万
* 美国上周初请失业金人数增幅大于预期
* 美国建筑支出下挫，制造业小升
路透纽约6月1日 - 美元周四上扬，此前报告显示美国5月民间就业增长优于预期，本月加息的预期升温。
民间就业报告公布后，美元兑日圆、欧元和瑞郎等主要货币触及日高，尽管美元在报告发布前已经走强。
ADP数据显示，5月美国民间就业岗位增长25.3万，路透访查的分析师原本预估增长18.5万。
美国今日公布的其他数据有好有坏，上周初请失业金人数增至24.8万，建筑支出下滑1.4%，供应管理协会(ISM)制造业指数小升至54.9。
所有上述数据公布后，利率期货走势显示，交易商预计美联储在6月加息的机率为91%，略低于昨日水准。
美元指数纽约尾盘升0.3%，报97.18。
“美元仍有大量上涨的空间，”外汇和支付公司XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示。
“对美国数据的期望值目前相当高。但随着数据不断令人失望，期望值可能调整，数据就有机会出现惊喜，这会带动美元小涨。”
纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报111.29日圆，欧元兑美元跌0.2%，报1.1214美元。
但今年迄今美元整体表现令人失望，美元指数期内下挫约5%。
一些分析师对ADP数据也持怀疑态度。
“我们对今早ADP的数据有很大的保留，”MUFG Securities Americas利率策略师John Herrmann表示。
如果ADP估计的25.3万经季节调整就业增长是正确的，那么按MUFG的模型，在未经季节调整的5月民间就业原始增幅就要高达99.6万。
“99.6万的按月增长将是5月份历史上第三强。”
Hermann表示，这样的民间就业岗位增幅是不切实际的。
投资人目前聚焦周五美国将出炉的非农就业报告，路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加18.5万。
Forex.com研究部门主管James Chen称，他预计周五强劲的就业报告将巩固本月美联储升息的预期。
今日 上日 当日 今年以来 2016年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1211 1.1241 -0.27 +6.64 1.0513
美元/日圆 111.34 110.75 +0.53 -4.73 116.87
欧元/日圆 124.85 124.53 +0.26 +1.39 123.14
美元/瑞郎 0.9714 0.9676 +0.39 -4.56 1.0178
英镑/美元 1.2879 1.2888 -0.07 +4.40 1.2336
美元/加元 1.3513 1.3499 +0.10 +0.62 1.3430
美元/离岸人民币 6.7495 6.7457 +0.06 -3.20 6.9726
澳元/美元 0.7372 0.7429 -0.77 +2.18 0.7215
欧元/瑞郎 1.0889 1.0879 +0.09 +1.60 1.0717
欧元/英镑 0.8700 0.8721 -0.24 +2.14 0.8518
新西兰元/美元 0.7058 0.7082 -0.34 +1.69 0.6941
美元/挪威克朗 8.4512 8.4338 +0.21 -2.15 8.6370
欧元/挪威克朗 9.4754 9.4833 -0.08 +4.29 9.0858
美元/瑞典克朗 8.6850 8.6866 -0.02 -4.64 9.1077
欧元/瑞典克朗 9.7383 9.7682 -0.31 +1.65 9.5799
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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