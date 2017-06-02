《全球汇市》美国公布疲弱就业数据后，美元跌至七个月低点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 美国5月非农就业岗位增加13.8万，失业率小跌
* 美元全面下滑
* 就业数据公布后，利率期货走势显示6月加息的机率为96%
路透纽约6月2日 - 美元周五跌至七个月低点，此前数据显示美国上月就业岗位增幅少于预期，这可能打乱美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年下半年升息的安排。
美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点，兑日圆下滑至两周低点。
数据显示，5月美国非农就业岗位增长仅13.8万，因制造业、政府和零售业就业岗位减少，市场原本预估增加18.5万。
3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。5月就业岗位增幅远低于过去12个月月均增幅18.1万。
不过失业率降至16年最低的4.3%。
分析师表示，尽管就业岗位增幅远逊预期，但不一定会影响美联储本月加息。
FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示，6月加息的动能和预期足够强劲，能确保美联储主席叶伦仍会如预期在6月14日行动。
不过他指出，美联储今年稍后再度升息的计划现在看来远未确定。
根据CME的FedWatch，利率期货尾盘显示，交易商预计美联储在6月14日升息的机率高达96%。
基于CME Group Inc的Chicago Board of Trade上交易的联邦基金利率期货价格，交易商仍预计年底前再升息一次的可能性略低于50%。
美元指数跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。
欧元兑美元升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。
美元兑日圆跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。
美元兑瑞郎触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为