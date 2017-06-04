版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美国公布疲弱就业数据后，美元跌至七个月低点

    * 美国5月非农就业岗位增加13.8万，失业率小跌
    * 美元全面下滑
    * 就业数据公布后，利率期货走势显示6月加息的机率为96%

    路透纽约6月2日 - 美元周五跌至七个月低点，此前数据显示美国上月就业岗位增幅少
于预期，这可能打乱美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年下半年升息的安排。
    
    美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点，兑日圆下滑至两周低点。
    
    数据显示，5月美国非农就业岗位仅增长13.8万，因制造业、政府和零售业就业岗位减
少，市场原本预估增加18.5万。
    
    3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。5月就业岗位增幅远低于过去12个月月
均增幅18.1万。
    
    不过失业率降至16年最低的4.3%。
    
    分析师表示，尽管就业岗位增幅远逊预期，但不一定会影响美联储本月加息。
    
    FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示，6月加息的动能和预期足够
强劲，能确保美联储主席叶伦仍会如预期在6月14日行动。
    
    不过他指出，美联储今年稍后再度升息的计划现在看来远未确定。
    
    根据CME的FedWatch，利率期货尾盘显示，交易商预计美联储在6月14日升息的机率高达
96%。
    
    基于CME Group Inc的Chicago Board of Trade上交易的联邦基金利率期货价格，交易
商仍预计年底前再升息一次的可能性略低于50%。
    
    美元指数      跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。
    
    欧元兑美元      升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。
    
    美元兑日圆      跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。
    
    美元兑瑞郎      触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1280   1.1211   +0.62   +7.30   1.0513
    美元/日圆                   110.40   111.34   -0.84   -5.54   116.87
    欧元/日圆                   124.56   124.85   -0.23   +1.15   123.14
    美元/瑞郎                   0.9621   0.9714   -0.96   -5.47   1.0178
    英镑/美元                   1.2882   1.2879   +0.02   +4.43   1.2336
    美元/加元                   1.3480   1.3513   -0.24   +0.37   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7728   6.7495   +0.35   -2.87   6.9726
    澳元/美元                   0.7441   0.7372   +0.94   +3.13   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0856   1.0889   -0.30   +1.30   1.0717
    欧元/英镑                   0.8747   0.8700   +0.54   +2.69   0.8518
    新西兰元/美元               0.7139   0.7058   +1.15   +2.85   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4099   8.4512   -0.49   -2.63   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4926   9.4754   +0.18   +4.48   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6190   8.6850   -0.76   -5.37   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7261   9.7383   -0.13   +1.53   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐