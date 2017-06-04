重温稿-《全球汇市》美国公布疲弱就业数据后，美元跌至七个月低点

* 美国5月非农就业岗位增加13.8万，失业率小跌 * 美元全面下滑 * 就业数据公布后，利率期货走势显示6月加息的机率为96% 路透纽约6月2日 - 美元周五跌至七个月低点，此前数据显示美国上月就业岗位增幅少 于预期，这可能打乱美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年下半年升息的安排。 美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点，兑日圆下滑至两周低点。 数据显示，5月美国非农就业岗位仅增长13.8万，因制造业、政府和零售业就业岗位减 少，市场原本预估增加18.5万。 3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。5月就业岗位增幅远低于过去12个月月 均增幅18.1万。 不过失业率降至16年最低的4.3%。 分析师表示，尽管就业岗位增幅远逊预期，但不一定会影响美联储本月加息。 FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示，6月加息的动能和预期足够 强劲，能确保美联储主席叶伦仍会如预期在6月14日行动。 不过他指出，美联储今年稍后再度升息的计划现在看来远未确定。 根据CME的FedWatch，利率期货尾盘显示，交易商预计美联储在6月14日升息的机率高达 96%。 基于CME Group Inc的Chicago Board of Trade上交易的联邦基金利率期货价格，交易 商仍预计年底前再升息一次的可能性略低于50%。 美元指数 跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。 欧元兑美元 升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。 美元兑日圆 跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。 美元兑瑞郎 触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1280 1.1211 +0.62 +7.30 1.0513 美元/日圆 110.40 111.34 -0.84 -5.54 116.87 欧元/日圆 124.56 124.85 -0.23 +1.15 123.14 美元/瑞郎 0.9621 0.9714 -0.96 -5.47 1.0178 英镑/美元 1.2882 1.2879 +0.02 +4.43 1.2336 美元/加元 1.3480 1.3513 -0.24 +0.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.7728 6.7495 +0.35 -2.87 6.9726 澳元/美元 0.7441 0.7372 +0.94 +3.13 0.7215 欧元/瑞郎 1.0856 1.0889 -0.30 +1.30 1.0717 欧元/英镑 0.8747 0.8700 +0.54 +2.69 0.8518 新西兰元/美元 0.7139 0.7058 +1.15 +2.85 0.6941 美元/挪威克朗 8.4099 8.4512 -0.49 -2.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4926 9.4754 +0.18 +4.48 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6190 8.6850 -0.76 -5.37 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7261 9.7383 -0.13 +1.53 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)