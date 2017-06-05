更新版 1-《全球汇市》美元指数持稳，焦点转向本周的欧洲央行会议和英国大选

* 预计周四欧洲央行将对经济持乐观看法 * 交易商预计英国大选保守党胜利在望，英镑触及10日高位 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约6月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一持稳，从上周五触及的七个月低点回升 ，因投资人将焦点转向本周即将举行的欧洲央行会议和英国议会选举。 美元指数 升0.1%，报96.809。 “在本周将有欧洲央行会议和英国大选等诸多经济事件前，投资人轧平仓位。”Common wealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。 上周五，在数据显示美国5月非农就业岗位增幅小于预期，可能打乱美国联邦储备理事 会(FED/美联储)今年下半年的升息安排后，美元指数跌至96.654。 周一公布的数据显示，美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标 跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。 美元兑欧元上涨，因交易商怀疑欧洲央行政策立场的转变是否能令欧元进一步走强。 消息人士上周告诉路透，该央行届时料将对经济发表更加乐观的看法，甚至还会讨论剔 除在必要时加大刺激的承诺。 分析师表示，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能满足 预期的失望情绪影响。 欧元兑美元尾盘跌0.24%，报1.1253美元，上周五触及11月9日来最高的1.1285美元。 英镑兑美元升至10日高位，因民调显示，英国执政的保守党将在周四举行的议会选举中 以较大优势胜出，投资者感到宽慰。 纽约尾盘，英镑兑美元 升0.21%，报1.2909美元。 另外，墨西哥披索兑美元升至七个月最高，此前执政的墨西哥革命制度党(PRI)在一关 键州选举中击败了左翼竞争对手。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1252 1.1280 -0.25 +7.03 1.0513 美元/日圆 110.45 110.40 +0.05 -5.49 116.87 欧元/日圆 124.30 124.56 -0.21 +0.94 123.14 美元/瑞郎 0.9649 0.9621 +0.29 -5.20 1.0178 英镑/美元 1.2901 1.2882 +0.15 +4.58 1.2336 美元/加元 1.3471 1.3480 -0.07 +0.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.7806 6.7728 +0.12 -2.75 6.9726 澳元/美元 0.7483 0.7441 +0.56 +3.71 0.7215 欧元/瑞郎 1.0858 1.0856 +0.02 +1.32 1.0717 欧元/英镑 0.8720 0.8747 -0.31 +2.37 0.8518 新西兰元/美元 0.7136 0.7139 -0.04 +2.81 0.6941 美元/挪威克朗 8.4497 8.4099 +0.47 -2.17 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5086 9.4926 +0.17 +4.65 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6527 8.6190 +0.39 -5.00 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7355 9.7261 +0.10 +1.62 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)