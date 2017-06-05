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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 06:07 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数持稳，焦点转向本周的欧洲央行会议和英国大选

    * 预计周四欧洲央行将对经济持乐观看法
    * 交易商预计英国大选保守党胜利在望，英镑触及10日高位

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约6月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一持稳，从上周五触及的七个月低点回升
，因投资人将焦点转向本周即将举行的欧洲央行会议和英国议会选举。
    
    美元指数      升0.1%，报96.809。
    
    “在本周将有欧洲央行会议和英国大选等诸多经济事件前，投资人轧平仓位。”Common
wealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
    
    上周五，在数据显示美国5月非农就业岗位增幅小于预期，可能打乱美国联邦储备理事
会(FED/美联储)今年下半年的升息安排后，美元指数跌至96.654。
    
    周一公布的数据显示，美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标
跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。            
    
    美元兑欧元上涨，因交易商怀疑欧洲央行政策立场的转变是否能令欧元进一步走强。
    
    消息人士上周告诉路透，该央行届时料将对经济发表更加乐观的看法，甚至还会讨论剔
除在必要时加大刺激的承诺。            
    
    分析师表示，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能满足
预期的失望情绪影响。
    
    欧元兑美元尾盘跌0.24%，报1.1253美元，上周五触及11月9日来最高的1.1285美元。
    
    英镑兑美元升至10日高位，因民调显示，英国执政的保守党将在周四举行的议会选举中
以较大优势胜出，投资者感到宽慰。
    
    纽约尾盘，英镑兑美元      升0.21%，报1.2909美元。
    
    另外，墨西哥披索兑美元升至七个月最高，此前执政的墨西哥革命制度党(PRI)在一关
键州选举中击败了左翼竞争对手。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1252   1.1280   -0.25   +7.03   1.0513
    美元/日圆                   110.45   110.40   +0.05   -5.49   116.87
    欧元/日圆                   124.30   124.56   -0.21   +0.94   123.14
    美元/瑞郎                   0.9649   0.9621   +0.29   -5.20   1.0178
    英镑/美元                   1.2901   1.2882   +0.15   +4.58   1.2336
    美元/加元                   1.3471   1.3480   -0.07   +0.31   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7806   6.7728   +0.12   -2.75   6.9726
    澳元/美元                   0.7483   0.7441   +0.56   +3.71   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0858   1.0856   +0.02   +1.32   1.0717
    欧元/英镑                   0.8720   0.8747   -0.31   +2.37   0.8518
    新西兰元/美元               0.7136   0.7139   -0.04   +2.81   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4497   8.4099   +0.47   -2.17   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5086   9.4926   +0.17   +4.65   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6527   8.6190   +0.39   -5.00   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7355   9.7261   +0.10   +1.62   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)
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