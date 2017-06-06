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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 06:11 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元/日圆六周来首次跌穿110日圆，三大风险事件前市场趋谨慎

    * 美元/日圆六周来首次跌穿110日圆
    * 周四三大风险事件前市场趋谨慎

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约6月6日 - 美元兑日圆周二跌至逾六周低点，跌穿关键技术水准，因美国公债
收益率下滑，受周四三大风险事件前投资人愈发谨慎影响。
    
    紧张的投资人涌入低风险债市和其他避险资产，因将在周四发生的英国大选、欧洲央行
货币政策会议，和前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院委员会作证等事件，让投资者惴惴
不安。
    
    “在周四事件发生前，市场颇为不安。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。
    
    美元兑日圆      大跌0.92%，报109.43日圆，盘中跌穿200日移动均线切入位，并触及
4月21日来最低的109.23日圆。
    
    “避险需求以及技术性突破带动美元/日圆跌势。”Jefferies外汇部门董事总经理Brad
 Bechtel表示。
    
    5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在竞选中可
能与俄罗斯共谋作证。            
    
    特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击，这加剧了市场对特朗普政府是否有
能力兑现承诺的怀疑，最近打压美元走势。特朗普曾承诺通过减税和增加基建开支来提振经
济增长。
    
    Esparza称，在周四作证前，美元兑日圆可能跌至106日圆。美元指数      跌0.24%，
报96.567。
    
    欧元兑美元      升0.2%，报1.1275美元，近几周欧元走强，受包括法国政治忧虑消退
和欧元区经济数据强劲等多个因素影响。
    
    不过分析师指出，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能
满足预期的失望情绪影响。
    
    离英国大选还剩两天，英镑走势反复，因民调显示，在过去三周，首相特蕾莎梅所属保
守党支持率相对工党的领先优势不断缩窄。
    
    英镑兑美元      跌0.05%，盘中稍早低见1.2873美元。
    
    墨西哥披索兑美元      连续第二日上涨，此前美国和墨西哥政府达成新的糖贸易协议
。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1275   1.1252   +0.20   +7.25   1.0513
    美元/日圆                   109.40   110.45   -0.95   -6.39   116.87
    欧元/日圆                   123.36   124.30   -0.76   +0.18   123.14
    美元/瑞郎                   0.9619   0.9649   -0.31   -5.49   1.0178
    英镑/美元                   1.2907   1.2901   +0.05   +4.63   1.2336
    美元/加元                   1.3454   1.3471   -0.13   +0.18   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7550   6.7806   -0.38   -3.12   6.9726
    澳元/美元                   0.7506   0.7483   +0.31   +4.03   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0846   1.0858   -0.11   +1.20   1.0717
    欧元/英镑                   0.8731   0.8720   +0.13   +2.50   0.8518
    新西兰元/美元               0.7183   0.7136   +0.66   +3.49   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4504   8.4497   +0.01   -2.16   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5344   9.5086   +0.27   +4.94   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.6624   8.6527   +0.11   -4.89   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7703   9.7355   +0.36   +1.99   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)
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