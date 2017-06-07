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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:50 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及七周低位，交易商等待周四的三大重磅事件

    * 美元/日圆跌幅加深，因交易商表现谨慎
    * 美元指数在近七个月低位挣扎
    * 欧元兑美元涨势有限
    * 澳元触及一个月高位，澳洲经济连续近26年无衰退
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月7日 - 美元/日圆周三触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证这一系列重大事件发生前，交易商保持警惕。
    
    本周以来美元兑避险日圆已跌逾1%，因美债收益率在避险气氛中大幅跌至七个月低位，令汇率承压，而且疲弱的美国数据打压了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期。

    美元兑日圆      周三下跌0.2%，至109.22日圆，为4月21日以来最低。
    
    “明天就是被称为‘三重险周四’..充满重大事件的一天，可能让全球市场剧烈震荡，”ING外汇分析师Viraj Patel指出。
    
    若科米证词揭露出任何具有杀伤力的内容，料将进一步打击特朗普，阻碍他打算放松监管及税制改革的计划。
    
    在英国，市场担心执政的保守党或许无法取得议会多数席位；若取得多数席位将有利英国的退欧谈判。投资人原本押注保守党大胜，直到两周前民调领先优势缩小才开始信心动摇。

    虽然欧洲央行本周预计不会调整利率或是改变其量化宽松计划，但市场参与人士将细读总裁德拉吉的声明，把握他对欧元区经济的看法。
    
    德拉吉上周表示，虽然欧元区经济增长可能正在改善，但通胀依然低迷并且仍需要大力刺激。
    
    美元指数      持稳在96.649，接近上日所及的七个月低点96.517。
    
    欧元兑美元      跌0.2%报1.1256，此前数据显示德国4月工业订单降幅远高于预期            。欧元上周触及七个月高点1.1285。

    “在‘超级周四’的三个重大事件中，欧洲央行会议对市场的影响力可能最弱，因为市场参与者早已有时间收回他们之前的强硬预期，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera说。
    
    澳元        上涨0.6%至一个月高点0.7555美元，此前公布的数据显示澳洲第一季GDP较前月增长0.3%，打消了对经济可能停止增长的担忧。            
    
    英镑        下跌0.1%至1.2900美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1260  1.1275  -0.13  +7.11  1.0513
    美元/日圆                   109.21  109.40  -0.17  -6.55  116.87
    欧元/日圆                   122.96  123.36  -0.32  -0.15  123.14
    美元/瑞郎                   0.9631  0.9619  +0.12  -5.37  1.0178
    英镑/美元                   1.2898  1.2907  -0.07  +4.56  1.2336
    美元/加元                   1.3437  1.3454  -0.13  +0.05  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7720  6.7550  +0.25  -2.88  6.9726
    澳元/美元                   0.7553  0.7506  +0.63  +4.68  0.7215
    新西兰元/美元               0.7196  0.7183  +0.18  +3.67  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0848  1.0846  +0.02  +1.22  1.0717
    欧元/英镑                   0.8728  0.8731  -0.03  +2.47  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7799  9.7703  +0.10  +2.09  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4652  8.4504  +0.18  -1.99  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/孙茉莉/李春喜/高琦/艾茂林)
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