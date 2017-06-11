更新版 1-《全球汇市》美元上涨，英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创

(新增文末表格) * 美元指数升至5月30日来最高 * 英国保守党未获议会多数席位 * 加元走强，因强劲就业数据巩固升息预期 路透纽约6月9日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，受助于英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领 导的保守党未能在大选中获得议会多数席位后英镑大跌。 美元指数 升0.37%，报97.273，盘中升至10日高位97.5。 本周中，在前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证和英国大选前，美元指数跌至七个月低点。但 周四和周五美元指数连升。 科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016 年的美国大选。但科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法。 “科米的证词对市场而言基本上算不上什么。我认为(对美元来说)这更多是帮助。”瑞穗汇市策略师Sire en Harajli称。 欧元兑美元 跌0.14%，报1.1196美元，此前欧洲央行为进一步降息关上了大门。 “市场整体气氛是无论发生了什么，美国就是投资人和交易商的避风港。”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang称。 Harajli表示，交易商将注意力转向下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议，市场普遍预 计美联储将进行今年第二次加息。 英镑大跌，英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退 欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。 英镑兑美元 在欧洲汇市盘初重挫2.5%，报1.2635美元，为特雷莎梅4月18日要求提前举行大选以来 最低，之后收复部分失地，纽约尾盘跌1.8%，报1.2718美元。 加元兑美元走强，因加拿大就业数据强劲，巩固了加拿大央行将较之前预想的更早加息的观点。 另外，墨西哥披索兑美元也触及约10个月高位，回到特朗普当选美国总统之前的水准，因油价上涨扶助提 振新兴市场货币。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1212 -0.18 +6.46 1.0513 美元/日圆 110.33 109.97 +0.33 -5.60 116.87 欧元/日圆 123.50 123.37 +0.11 +0.29 123.14 美元/瑞郎 0.9694 0.9670 +0.25 -4.76 1.0178 英镑/美元 1.2740 1.2951 -1.63 +3.27 1.2336 美元/加元 1.3468 1.3505 -0.27 +0.28 1.3430 美元/离岸人民币 6.7838 6.7821 +0.03 -2.71 6.9726 澳元/美元 0.7526 0.7542 -0.21 +4.31 0.7215 欧元/瑞郎 1.0851 1.0847 +0.04 +1.25 1.0717 欧元/英镑 0.8781 0.8654 +1.47 +3.09 0.8518 新西兰元/美元 0.7209 0.7214 -0.07 +3.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.4912 8.4923 -0.01 -1.69 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5100 9.5259 -0.17 +4.67 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7144 8.7095 +0.06 -4.32 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7522 9.7650 -0.13 +1.80 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)