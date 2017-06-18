重温稿-《全球汇市》美元走软，美国数据疲弱逆转美联储升息引发的涨势

* 房屋开工和消费者信心数据引发对美成长的疑虑 * 日圆兑美元反弹，日本央行公布政策决策后一度走软 路透纽约6月16日 - 美元周五普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美 国资产的避险情绪。 美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。 令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。 美国商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，连降第三个月，触及八个月低位。 密西根大学称，6月初美国消费者信心下降。 “这在一定程度上引发对今年剩余时间美国成长的疑虑，”Silicon Valley Bank的高 级外汇交易员Minh Trang说。 美元指数 跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。 美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元之前曾跌至两周低位。 “日圆基本与美国公债价格同步上扬，而公债上扬的同时，美股遭抛售，”Merk Hard Currency Fund的总裁兼资产组合经理Axel Merk说，“我猜想，是因为避险意愿弥漫市场所 致。” 今日稍早，日圆走软，日本央行总裁黑田东彦之前表示，距实现日本央行2%的通胀目标 还有“一定的距离”，现在讨论日本央行如何退出大规模刺激计划“不合时宜”，因通胀仍 然迟滞。 这与过去一个月市场的臆测大相径庭，市场认为，日本央行可能正在考虑最终撤走紧急 刺激举措的计划。 欧元兑日圆 上扬0.35%，至124.04日圆，周五稍早触及近两周高位。 欧元兑美元 攀升0.4%，报1.1191美元，较周三美联储升息前触及的七个月峰值1. 1296美元低约1美分。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1197 1.1143 +0.48 +6.51 1.0513 美元/日圆 110.84 110.91 -0.06 -5.16 116.87 欧元/日圆 124.12 123.63 +0.40 +0.80 123.14 美元/瑞郎 0.9736 0.9750 -0.14 -4.34 1.0178 英镑/美元 1.2774 1.2754 +0.16 +3.55 1.2336 美元/加元 1.3210 1.3268 -0.44 -1.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.8105 6.8061 +0.06 -2.32 6.9726 澳元/美元 0.7616 0.7576 +0.53 +5.56 0.7215 欧元/瑞郎 1.0898 1.0868 +0.28 +1.69 1.0717 欧元/英镑 0.8755 0.8737 +0.21 +2.78 0.8518 新西兰元/美元 0.7248 0.7206 +0.58 +4.42 0.6941 美元/挪威克朗 8.4451 8.5054 -0.71 -2.22 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4588 9.4785 -0.21 +4.11 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7067 8.7500 -0.49 -4.40 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7471 9.7528 -0.06 +1.75 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)