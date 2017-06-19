《全球汇市》美元在纽约联储总裁讲话之前持坚，欧元和英镑持稳

* 美元持稳，此前受疲软美国数据影响自两周高点下滑 * 投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话以寻找线索 * 欧元基本持平，法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次 * 英镑持坚，但在英国启动退欧谈判之际料面临动荡 路透东京6月19日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，此前受疲软美国经济数据影响下滑，投资者等待纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话，以判断近期经济力道能否持续。 美元指数 持平于97.187。 在美联储升息并保留2017年再次升息的可能性后，美元指数上周尾段升至两周高位97.560。但周五美国公布不如预期的房市和消费者信心数据后，美元升势已减缓。 市场正在等候纽约联储总裁杜德利讲话，以寻求美元可能的支撑。杜德利将与纽约普拉茨堡的企业领袖一起参加圆桌会议。 “在周五疲弱的美国数据后，杜德利可能提供美联储是否仍打算继续货币政策正常化的看法，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。” 对于美联储上周决议收紧政策时，显然忽略一系列疲软的通胀数据，杜德利的谈话或许有助于厘清个中缘由。 美元兑日圆 涨0.15%至111.020。上周五在美国数据引发美元回跌以前，美元一度攀抵两周高位111.420日圆。 欧元兑美元 在1.1198徘徊，上周五上涨约0.5%。 法国总统马克龙所在政党周日在国民议会选举中取得压倒性多数优势，但欧元对此几无反应。分析师称，民调一直显示马克龙处于领先优势，这一结果基本已被市场消化。 英镑兑美元 几无变动报1.2770。有报导称，周一早上北伦敦有数位民众受伤，之前有一辆厢型车冲撞正走出清真寺的人群。但英镑对此几无反应。 英镑6月走势大起大落，英国大选结果出人意料，令英镑在6月9日跌至近两个月低点1.2636，而上周却大涨，因英国央行接近升息。 过去几日英镑陷于窄幅区间，但英国周一启动与欧盟的退欧谈判，英镑未来可能面临更多的波动。 巴克莱汇市策略师在报告中写道，“英镑中期很可能上涨，但无法达成退欧协议或无序退欧的尾部风险上升，对英镑会造成打压。” 澳元兑美元 小涨至0.7625美元，距离周三触及的两个半月高点0.7636不远。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1198 1.1197 +0.01 +6.52 1.0513 美元/日圆 110.96 110.84 +0.11 -5.06 116.87 欧元/日圆 124.26 124.12 +0.11 +0.91 123.14 美元/瑞郎 0.9735 0.9736 -0.01 -4.35 1.0178 英镑/美元 1.2769 1.2774 -0.04 +3.51 1.2336 美元/加元 1.3217 1.3210 +0.05 -1.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8089 6.8105 -0.02 -2.35 6.9726 澳元/美元 0.7627 0.7616 +0.14 +5.71 0.7215 新西兰元/美元 0.7283 0.7248 +0.48 +4.93 0.6941 澳元/日圆 84.630 84.430 +0.24 +0.37 84.320 新西兰元/日圆 80.850 80.360 +0.61 -0.39 81.170 英镑/日圆 141.69 141.66 +0.02 -1.62 144.02 澳元/新西兰元 1.0470 1.0503 -0.31 +0.84 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/汪红英/张荻； 审校 白云/龚芳/李爽)