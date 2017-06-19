更新版 1-《全球汇市》纽约联储总裁杜德利的讲话提振美元走强，日圆走软

(新增文末收盘表格) * 纽约联储总裁杜德利对薪资增长将提振通胀充满信心 * 日圆走疲，因日本央行淡化缩减刺激力度的可能性 * 英镑下跌，英国退欧磋商今日正式开始 路透纽约6月20日 - 美元周一走强，因一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员，表达了对薪资攀升将扶助国内通胀回升的信心。近期有迹象显示，美国通胀回 落。 日圆兑美元和欧元跌至两周低位，因日本央行在上周五举行的会议上，淡化了将开始撤 走紧急刺激举措的可能性。 纽约联储总裁杜德利周一发表讲话称，就业市场不断收紧，应该扶助推升通胀，从而缓 解部分投资者的忧虑，他们担心持续低通胀将会使联储决策者没有充分的理据在年内进一步 升息。 “从目前的情况看，联储并不太担心近期通胀数据回落。他们致力于政策正常化，”富 国证券的外汇策略师Eric Viloria表示。 美联储上周一如预期上调指标隔夜利率25个基点，并预计今年会再升息一次。联储还公 布了停止将所持公债到期回笼资金再投资，以缩减4.5万亿美元资产负债表的计划。 “通胀略低于我们乐见的水平，但我们认为，如果就业市场继续收紧，薪资将逐步回升 ，受此提振，通胀将逐步回升至2%，”杜德利在匹兹堡举行的一次本地商界会议上表示。 CME Group的FedWatch工具显示，交易商对美联储在12月会议上升息机率的预期从41%升 至47%。 美元指数 上扬0.4%，报97.537。 欧元兑美元 跌0.4%，报1.1147美元。美元兑日圆 上扬0.5%，报111.43日圆 。 欧元兑日圆 上涨0.1%，报124.25日圆。 仓位数据显示，上周欧元净多头头寸触及逾六年最高。 法国总统马克龙政府在周日举行的议会选举中获得压倒性胜利的消息，未给欧元带来明 显的提振。 英镑兑美元 跌0.4%，报1.2732美元，英国退欧磋商今日正式开始。 英国执政保守党在本月稍早举行的议会选举中失去了多数议席的地位，引发市场臆测， 英国“软脱欧”的可能性增加，这曾一度提振英镑。不过，很多分析师预计，磋商的进展将 会损及英镑。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1148 1.1197 -0.44 +6.04 1.0513 美元/日圆 111.51 110.84 +0.60 -4.59 116.87 欧元/日圆 124.31 124.12 +0.15 +0.95 123.14 美元/瑞郎 0.9754 0.9736 +0.18 -4.17 1.0178 英镑/美元 1.2732 1.2774 -0.33 +3.21 1.2336 美元/加元 1.3216 1.3210 +0.05 -1.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8105 +0.24 -2.09 6.9726 澳元/美元 0.7594 0.7616 -0.29 +5.25 0.7215 欧元/瑞郎 1.0874 1.0898 -0.22 +1.46 1.0717 欧元/英镑 0.8751 0.8755 -0.05 +2.74 0.8518 新西兰元/美元 0.7230 0.7248 -0.25 +4.16 0.6941 美元/挪威克朗 8.4999 8.4451 +0.65 -1.59 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4776 9.4588 +0.20 +4.31 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7414 8.7067 +0.40 -4.02 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7427 9.7471 -0.05 +1.70 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)