《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
* 美元指数周线小涨
* 向好的新屋销售数据，抵消了美国制造业和服务业数据转弱造成的影响
* 商品货币走强，因油价反弹
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。
英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。
今日无重大经济消息公布，市场交投清淡。
“由于本周没有重大经济消息公布，主要货币对基本呈盘整状态，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示。
美元指数跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。
欧元兑美元上扬0.44%，报1.1198美元。美元兑日圆跌近0.1%，报111.25日圆。
英镑兑美元上扬0.4%，报1.2725美元。
美元本周稍早上扬，因纽约联储总裁杜德利表示，就业市场不断收紧，将会推升薪资，从而带动美国通胀向美联储设定的2%通胀目标回升。
周五，圣路易斯联储总裁布拉德表示，联储在再度升息前应稍作等待。而克利夫兰联储总裁梅斯特表示，近期通胀回落应该不会影响今年再升息一次的预期。
不过，交易商对今年稍后再升息一次的可能性存疑，因近期美国数据表现总体不及预期。
周五，Markit美国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值不及预期，政府报告，5月新屋销售反弹，涨幅超过预期。
“数据需要为美联储今年再升息一次的立场提供理据，”Esiner说。
CME Group的FedWatch工具显示，期货市场走势暗示，交易商现预计，美联储12月升息的几率为49%。
另外，商品货币走强，受助于油价反弹。布兰特原油期货收涨0.7%，报每桶45.54美元，周四触及去年11月以来最低。
澳元兑美元上涨0.5%，报0.7575美元。新西兰元攀升0.3%，报0.7288美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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