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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 07:00 BJT

重温稿--《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑

    * 美元指数周线小涨
    * 向好的新屋销售数据，抵消了美国制造业和服务业数据转弱造成的影响
    * 商品货币走强，因油价反弹

    路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，
使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
    
    美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。
    
    英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立
即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。
    
    今日无重大经济消息公布，市场交投清淡。

    “由于本周没有重大经济消息公布，主要货币对基本呈盘整状态，”Commonwealth Foreign Exchange的
首席市场策略师Omer Esiner表示。

    美元指数      跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。
    
    欧元兑美元      上扬0.44%，报1.1198美元。美元兑日圆      跌近0.1%，报111.25日圆。
    
    英镑兑美元      上扬0.4%，报1.2725美元。

    美元本周稍早上扬，因纽约联储总裁杜德利表示，就业市场不断收紧，将会推升薪资，从而带动美国通胀
向美联储设定的2%通胀目标回升。
    
    周五，圣路易斯联储总裁布拉德表示，联储在再度升息前应稍作等待。而克利夫兰联储总裁梅斯特表示，
近期通胀回落应该不会影响今年再升息一次的预期。
    
    不过，交易商对今年稍后再升息一次的可能性存疑，因近期美国数据表现总体不及预期。
    
    周五，Markit美国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值不及预期，政府报告，5月新屋销售反弹，涨
幅超过预期。
    
    “数据需要为美联储今年再升息一次的立场提供理据，”Esiner说。
    
    CME Group的FedWatch工具显示，期货市场走势暗示，交易商现预计，美联储12月升息的机率为49%。
    
    另外，商品货币走强，受助于油价反弹。布兰特原油期货       收涨0.7%，报每桶45.54美元，周四触及
去年11月以来最低。
    
    澳元兑美元        上涨0.5%，报0.7575美元。新西兰元        攀升0.3%，报0.7288美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1192   1.1150   +0.38   +6.46   1.0513
    美元/日圆                   111.26   111.32   -0.05   -4.80   116.87
    欧元/日圆                   124.52   124.12   +0.32   +1.12   123.14
    美元/瑞郎                   0.9693   0.9718   -0.26   -4.77   1.0178
    英镑/美元                   1.2716   1.2681   +0.28   +3.08   1.2336
    美元/加元                   1.3265   1.3232   +0.25   -1.23   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8379   6.8365   +0.02   -1.93   6.9726
    澳元/美元                   0.7565   0.7541   +0.32   +4.85   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0849   1.0836   +0.12   +1.23   1.0717
    欧元/英镑                   0.8799   0.8791   +0.09   +3.30   0.8518
    新西兰元/美元               0.7284   0.7263   +0.29   +4.94   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4460   8.4885   -0.50   -2.21   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4582   9.4677   -0.10   +4.10   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7200   8.7482   -0.32   -4.26   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7616   9.7562   +0.06   +1.90   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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