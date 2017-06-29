FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《全球汇市》美元兑欧元和英镑下跌，市场预计欧洲及英国央行将偏鹰派
#人民币汇率
#英国脱欧历程
#中国楼市调控
#联储加息之路
#图片精选
频道
专题
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
路透调查
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
深度分析
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
中国财经
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月29日 / 凌晨1点05分 / 2 天前

《全球汇市》美元兑欧元和英镑下跌，市场预计欧洲及英国央行将偏鹰派

3 分钟阅读

    * 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称英国可能需要升息
    * 欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快收紧政策-消息人士
    * 日本央行的宽松政策承诺，支撑美元兑日圆

    路透东京6月29日 - 美元兑欧元周四亚洲盘初在一年低点附近徘徊，兑英镑下跌，因投资者消化欧洲货币政策将收紧的影响。
    
    美元指数      日内持稳于96.019，但远远低于本周稍早触及的97.0上方高位。

    英镑扩大涨幅，英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。            
    
    欧洲央行总裁德拉吉周二暗示欧洲央行今年可能削减刺激计划，提振欧元上扬。            
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，并对今年稍晚进一步升息敞开大门，尽管近期公布的一系列经济数据好坏参半，让投资者质疑美联储能否保持原定的政策收紧道路。
    
    U.S. Bancorp Wealth Management首席投资官Bill Northey称，美元跌势“广泛，因市场人士重新评估各大央行退出宽松政策的相对速度。”

    “欧洲央行与英国央行的步伐可能比之前更快，美国通胀持续偏低，可能促使美联储重新评估其步伐，”他表示。
    
    欧元兑美元      日内小涨至1.13795美元，周三高见1.13915，尽管证据显示为大幅收紧刺激政策而对仓位的调整可能有些过度。
    
    欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。            

    英镑兑美元      小涨0.1%至1.2940美元，周三高见1.2971，为6月9日来最高水平。

    英国央行货币政策委员会(MPC)本月稍早以五票赞成、三票反对的票数，决议将利率维
持在纪录低位0.25%。            
    
    相比而言，日本央行周一公布的6月议息会议摘要显示，鉴于通胀距离央行2%的目标尚
远，日本央行政策委员认为，最好的办法是维持当前超宽松货币政策。
    
    货币政策前景分化帮助提振美元兑日圆      ，但该货币对仍小跌0.1%报112.28，稍早
一度升至5月17日来高位112.495。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1385  1.1376  +0.08  +8.29  1.0513
    美元/日圆                   112.22  112.28  -0.05  -3.98  116.87
    欧元/日圆                   127.77  127.74  +0.02  +3.76  123.14
    美元/瑞郎                   0.9589  0.9594  -0.05  -5.79  1.0178
    英镑/美元                   1.2944  1.2924  +0.15  +4.93  1.2336
    美元/加元                   1.3038  1.3037  +0.01  -2.92  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7942  6.8032  -0.13  -2.56  6.9726
    澳元/美元                   0.7643  0.7640  +0.04  +5.93  0.7215
    新西兰元/美元               0.7303  0.7304  -0.01  +5.22  0.6941
    澳元/日圆                   85.770  85.790  -0.02  +1.72  84.320
    新西兰元/日圆               81.990  82.050  -0.07  +1.01  81.170
    英镑/日圆                   145.27  145.13  +0.10  +0.87  144.02
    澳元/新西兰元               1.0461  1.0456  +0.05  +0.75  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/许娜/陈宗琦/杜明霞；审校　龚芳/李爽/王丽鑫/戴素萍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below