《全球汇市》美元兑欧元和英镑下跌，市场预计欧洲及英国央行将偏鹰派

* 英镑上涨，因英国央行总裁卡尼称英国可能需要升息 * 欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快收紧政策-消息人士 * 日本央行的宽松政策承诺，支撑美元兑日圆 路透东京6月29日 - 美元兑欧元周四亚洲盘初在一年低点附近徘徊，兑英镑下跌，因投资者消化欧洲货币政策将收紧的影响。 美元指数 日内持稳于96.019，但远远低于本周稍早触及的97.0上方高位。 英镑扩大涨幅，英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。 欧洲央行总裁德拉吉周二暗示欧洲央行今年可能削减刺激计划，提振欧元上扬。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息，并对今年稍晚进一步升息敞开大门，尽管近期公布的一系列经济数据好坏参半，让投资者质疑美联储能否保持原定的政策收紧道路。 U.S. Bancorp Wealth Management首席投资官Bill Northey称，美元跌势“广泛，因市场人士重新评估各大央行退出宽松政策的相对速度。” “欧洲央行与英国央行的步伐可能比之前更快，美国通胀持续偏低，可能促使美联储重新评估其步伐，”他表示。 欧元兑美元 日内小涨至1.13795美元，周三高见1.13915，尽管证据显示为大幅收紧刺激政策而对仓位的调整可能有些过度。 欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。 英镑兑美元 小涨0.1%至1.2940美元，周三高见1.2971，为6月9日来最高水平。 英国央行货币政策委员会(MPC)本月稍早以五票赞成、三票反对的票数，决议将利率维 持在纪录低位0.25%。 相比而言，日本央行周一公布的6月议息会议摘要显示，鉴于通胀距离央行2%的目标尚 远，日本央行政策委员认为，最好的办法是维持当前超宽松货币政策。 货币政策前景分化帮助提振美元兑日圆 ，但该货币对仍小跌0.1%报112.28，稍早 一度升至5月17日来高位112.495。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1385 1.1376 +0.08 +8.29 1.0513 美元/日圆 112.22 112.28 -0.05 -3.98 116.87 欧元/日圆 127.77 127.74 +0.02 +3.76 123.14 美元/瑞郎 0.9589 0.9594 -0.05 -5.79 1.0178 英镑/美元 1.2944 1.2924 +0.15 +4.93 1.2336 美元/加元 1.3038 1.3037 +0.01 -2.92 1.3430 美元/离岸人民币 6.7942 6.8032 -0.13 -2.56 6.9726 澳元/美元 0.7643 0.7640 +0.04 +5.93 0.7215 新西兰元/美元 0.7303 0.7304 -0.01 +5.22 0.6941 澳元/日圆 85.770 85.790 -0.02 +1.72 84.320 新西兰元/日圆 81.990 82.050 -0.07 +1.01 81.170 英镑/日圆 145.27 145.13 +0.10 +0.87 144.02 澳元/新西兰元 1.0461 1.0456 +0.05 +0.75 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/许娜/陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/李爽/王丽鑫/戴素萍)