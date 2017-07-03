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更新版 1-《全球汇市》美元录得四个月最佳单日表现，上季表现为2010年以来最差
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2017年7月3日 / 晚上10点28分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元录得四个月最佳单日表现，上季表现为2010年以来最差

3 分钟阅读

    * 美国6月ISM制造业指数触及2014年8月以来最高
    * 指标10年期公债收益率触及近七周峰值
    * 7月4日假期间，外汇市场交投清淡
    * 关注周二澳洲和瑞典央行政策决定

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约7月3日 - 美元周一录得四个月最佳单日表现，为新的一季开了个好头，受美
债收益率上涨，以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。
    
    美元第二季创下2010年以来最差单季表现，因海外央行暗示，正考虑是否将因应经济改
善迹象而开始缩减货币刺激措施。
    
    “市场对各国央行收紧政策的暗示是否会成为现实看法不一。迄今数据表现还算如央行
预期，”Rafiki Capital Management研究和策略部门主管Steven Englander表示。
    
    周一稍早，美国供应管理协会(ISM)报告，上月制造业活动指数升至57.8，为2014年8月
来最高。
    
    路透数据显示，强劲的制造业报告带动指标10年期公债           收益率升至2.353%
，为近七周最高。
    
    美元指数      尾盘升0.62%，报96.223，为3月1日来最大单日升幅。
    
    美元指数从上周五触及的近九个月低点反弹，第二季美元指数大跌4.71%，为2010年第
三季重挫8.49%以来的最大季度跌幅。
    
    上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商已经减持美元净多头仓位至约
一年最低。
    
    美元兑日圆      攀升至六周高位113.45日圆，纽约尾盘升0.9%，报113.40日圆。
    
    欧元兑美元      从上周所创的逾一年最高回落，尾盘跌近0.6%，报1.1358美元。
    
    路透报导称，部分欧洲央行政策制定者对在7月20日政策会议结束后的声明中，去除放
宽政策倾向持谨慎态度。但欧元对此无甚反应。
    
    在周二美国独立日假期前，汇市交投清淡。美国金融市场周一提前收盘，周二将休市。
    
    在周二瑞典央行会议前，瑞典克朗兑美元      跌0.8%，报8.4920克朗。
    
    周二澳洲央行也将发布政策声明，措辞若有改变可能也会支撑澳元。澳元兑美元AUD=D
4较上周五收盘跌0.5%，报0.7653美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1360   1.1423   -0.55   +8.06   1.0513
    美元/日圆                   113.37   112.35   +0.91   -2.99   116.87
    欧元/日圆                   128.82   128.40   +0.33   +4.61   123.14
    美元/瑞郎                   0.9633   0.9581   +0.54   -5.35   1.0178
    英镑/美元                   1.2936   1.3025   -0.68   +4.86   1.2336
    美元/加元                   1.3005   1.2962   +0.33   -3.16   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7952   6.7784   +0.25   -2.54   6.9726
    澳元/美元                   0.7660   0.7686   -0.34   +6.17   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0948   1.0949   -0.01   +2.16   1.0717
    欧元/英镑                   0.8778   0.8769   +0.10   +3.05   0.8518
    新西兰元/美元               0.7292   0.7332   -0.55   +5.06   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3633   8.3454   +0.21   -3.17   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5021   9.5349   -0.34   +4.58   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4867   8.4274   +0.70   -6.82   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6442   9.6316   +0.13   +0.67   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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