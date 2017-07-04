《全球汇市》乐观数据提振美债收益率并推高美元，澳元等待央行政策

* 美元走势活跃，强劲的美国数据提振美债收益率至七周新高 * 澳元等待澳洲央行政策决定的指引 * 重点看澳洲央行是否会像其他央行一样发出鹰派信号 路透东京7月4日 - 美元周二早盘高企，之前美国公布的乐观数据，提振美债收益率至七周高位。焦点转向澳洲央行政策决定，以判断该行是否将加入日益庞大的采取鹰派基调的央行队伍。 美元指数 持稳在96.149，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月全国制造业活动指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率(殖利率) 升至七周高位。 周一的形势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。 上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。 “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。 “对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。” 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1373美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从周五所及近14个月高位1.1445美元回落。 美元兑日圆持稳，报113.360日圆，周一尾盘高见113.480日圆，为5月中旬以来最高。 市场眼下关注澳洲央行今日稍后公布的政策决定。 虽然外界预计澳洲央行这次不会升息，但市场人士将寻找任何有关该央行是否跟随欧洲央行、英国央行和加拿大央行等其他央行一同转向鹰派立场的迹象。 澳元兑美元 上涨0.1%至0.7666美元；周五曾升至三个月高位0.7712美元，得益于大宗商品价格反弹及美元上周全线回落。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1374 1.1360 +0.12 +8.19 1.0513 美元/日圆 113.27 113.37 -0.09 -3.08 116.87 欧元/日圆 128.84 128.82 +0.02 +4.63 123.14 美元/瑞郎 0.9628 0.9633 -0.05 -5.40 1.0178 英镑/美元 1.2952 1.2936 +0.12 +4.99 1.2336 美元/加元 1.2987 1.3005 -0.14 -3.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.7955 6.7952 +0.00 -2.54 6.9726 澳元/美元 0.7666 0.7660 +0.08 +6.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7285 0.7292 -0.10 +4.96 0.6941 澳元/日圆 86.820 86.830 -0.01 +2.96 84.320 新西兰元/日圆 82.520 82.680 -0.19 +1.66 81.170 英镑/日圆 146.72 146.69 +0.02 +1.87 144.02 澳元/新西兰元 1.0520 1.0496 +0.23 +1.32 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王颖/孙国玉/许娜/龚芳/李婷仪)