《全球汇市》日圆上涨，因澳洲及瑞典央行未加入鹰派行列

* 澳洲央行未加入全球央行立场转向鹰派的行列

* 瑞典央行亦基本坚持原来的政策展望

* 日圆亦受到朝鲜发射导弹的提振

* 美元兑欧元小涨

路透伦敦7月4日 - 澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，打压澳元下挫近1%，并刺激日圆自七周低点反弹。

和美元一样，日圆上周也因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压，而且许多人当时预期澳洲央行也会追随这个趋势。

但澳洲央行对利率持中性立场，且央行政策声明大致未变，令稍早上升的澳元转而下挫。

瑞典央行亦维持了明年年中前不会升息的预期，并称，尽管预计不会再度降息，但也不排除这一可能性，这导致瑞典克朗 下滑。

“澳洲央行的声明措辞并未如预期般转趋鹰派，这是推动走势的一大因素，”三菱日联金融集团伦敦分析师Lee Hardman称。

“如果过去一周日圆走软，是因为市场认为主要央行立场转趋鹰，那么很显然，今天的情况正好相反。”

日圆兑美元和欧元分别上涨0.2%和0.4%左右，朝鲜试射导弹促使投资者避险，也对日圆构成支持。

澳元兑美元日内跌0.8%至0.7599美元，上周则曾触及近四个月高点。

虽然美元兑日圆下滑，但美元指数持稳，报96.309。

美元指数周一录得约四个月最大单日升幅，因美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国6月制造业指数强于预期，带动美国10年期公债收益率触及5月16日以来的最高位。

上周美元惨遭打击，因为有关欧洲和加拿大的央行可能最终转向收紧货币政策的预期升温。

但多位分析师已经开始强调，如果欧元进一步大涨，欧洲央行决策者可能会表达对欧元升值的担忧，或是干脆不再发表任何有关收紧政策的措辞。

“上周四，欧元人气达到峰值，93%的交易商看多，昨日降至82%。”摩根士丹利分析师在一份报告中指出。

“上次该指数达到如此高位是在2013年2月，导致欧洲央行口头干预。我们预计欧元将会下修，但预期修正的幅度将...不大。”

尽管有上述预期，但摩根士丹利仍建议若欧元突破1.1450美元后买入。1320 GMT，欧元兑美元小跌0.2%，报1.1341美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)