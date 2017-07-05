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更正-《全球汇市》美元指数持稳，因美联储会议记录暗示对通胀前景有分歧
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2017年7月5日 / 晚上8点52分 / 15 小时前

更正-《全球汇市》美元指数持稳，因美联储会议记录暗示对通胀前景有分歧

3 分钟阅读

    * 美联储决策者预计年底前缩表
    * 美元兑日圆触及七周高位
    * 朝鲜最新导弹试射一度提振日圆
    * 油价走软打压商品货币

 (更正：译文第一段有误，改为“6月13-14日”，非“6月1-14日”。同时新增文末收盘表
格。)
    路透纽约7月5日 - 美元兑一篮子主要货币周三变动不大，美国联邦储备理事会(FED/美
联储)公布的6月13-14日货币政策会议记录显示，因通胀有回软迹象，决策者对美国未来升
息步幅有分歧。
    
    朝鲜周三称试射了可携带大型核弹头的洲际弹道导弹后，避险需求一度提振日圆。            
    
    美联储发布会议记录后，加元等其他商品敏感货币缩减跌幅，稍早商品货币跟随油价大
跌。
    
    6月会议记录显示，多位美联储官员表达了对通胀数据下滑的担忧，尽管多数委员在上
月会议上同意加息一码。
    
    “美联储可以进一步收紧政策，但自此进一步收紧的幅度不会太大，”BNP Asset Mana
gement汇市部门主管Adnan Akant称。
    
    Akant称，美国通胀和经济成长仍迟滞，这会限制升息。
    
    能源成本下滑拖累通胀难以达到美联储2%目标，也带动对美元下跌的押注。
    
    6月底美元看空押注增加，因欧洲央行和英国央行暗示可能考虑在今年晚些时候撤走刺
激性货币政策。
    
    美元指数      持平在96.237，盘中触及一周高位。第二季美元指数跌4.71%，为2010
年第三季来最大季度跌幅。
    
    欧元兑美元      变动不大，报1.1348美元，低于上周触及的逾一年最高水准。
    
    美元兑日圆      报113.14日圆，跌0.1%，盘初美元兑日圆触及七周高位113.68日圆。
在隔夜交易中，美元一度跌穿113日圆，因朝鲜宣布最新导弹试射。
    
    美国金融市场周二因独立日假期休市。
    
    油价周三重挫近4%，在美联储发布会议记录前打压商品敏感货币。
    
    加元兑美元        跌0.2%，报1.2966加元，周二触及1.2912加元，为9月9日来最高。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1352   1.1342   +0.09   +7.98   1.0513
    美元/日圆                   113.25   113.26   -0.01   -3.10   116.87
    欧元/日圆                   128.55   128.48   +0.05   +4.39   123.14
    美元/瑞郎                   0.9638   0.9653   -0.16   -5.31   1.0178
    英镑/美元                   1.2934   1.2916   +0.14   +4.85   1.2336
    美元/加元                   1.2955   1.2935   +0.15   -3.54   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7991   6.8055   -0.09   -2.49   6.9726
    澳元/美元                   0.7600   0.7600   +0.00   +5.34   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0942   1.0953   -0.10   +2.10   1.0717
    欧元/英镑                   0.8776   0.8777   -0.01   +3.03   0.8518
    新西兰元/美元               0.7286   0.7288   -0.03   +4.97   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3905   8.3531   +0.45   -2.85   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5242   9.4784   +0.48   +4.83   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4846   8.5252   -0.48   -6.84   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6319   9.6717   -0.41   +0.54   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳; 审校 刘静)

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