更正-《全球汇市》美元指数持稳，因美联储会议记录暗示对通胀前景有分歧

* 美联储决策者预计年底前缩表 * 美元兑日圆触及七周高位 * 朝鲜最新导弹试射一度提振日圆 * 油价走软打压商品货币 (更正：译文第一段有误，改为“6月13-14日”，非“6月1-14日”。同时新增文末收盘表 格。) 路透纽约7月5日 - 美元兑一篮子主要货币周三变动不大，美国联邦储备理事会(FED/美 联储)公布的6月13-14日货币政策会议记录显示，因通胀有回软迹象，决策者对美国未来升 息步幅有分歧。 朝鲜周三称试射了可携带大型核弹头的洲际弹道导弹后，避险需求一度提振日圆。 美联储发布会议记录后，加元等其他商品敏感货币缩减跌幅，稍早商品货币跟随油价大 跌。 6月会议记录显示，多位美联储官员表达了对通胀数据下滑的担忧，尽管多数委员在上 月会议上同意加息一码。 “美联储可以进一步收紧政策，但自此进一步收紧的幅度不会太大，”BNP Asset Mana gement汇市部门主管Adnan Akant称。 Akant称，美国通胀和经济成长仍迟滞，这会限制升息。 能源成本下滑拖累通胀难以达到美联储2%目标，也带动对美元下跌的押注。 6月底美元看空押注增加，因欧洲央行和英国央行暗示可能考虑在今年晚些时候撤走刺 激性货币政策。 美元指数 持平在96.237，盘中触及一周高位。第二季美元指数跌4.71%，为2010 年第三季来最大季度跌幅。 欧元兑美元 变动不大，报1.1348美元，低于上周触及的逾一年最高水准。 美元兑日圆 报113.14日圆，跌0.1%，盘初美元兑日圆触及七周高位113.68日圆。 在隔夜交易中，美元一度跌穿113日圆，因朝鲜宣布最新导弹试射。 美国金融市场周二因独立日假期休市。 油价周三重挫近4%，在美联储发布会议记录前打压商品敏感货币。 加元兑美元 跌0.2%，报1.2966加元，周二触及1.2912加元，为9月9日来最高。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1352 1.1342 +0.09 +7.98 1.0513 美元/日圆 113.25 113.26 -0.01 -3.10 116.87 欧元/日圆 128.55 128.48 +0.05 +4.39 123.14 美元/瑞郎 0.9638 0.9653 -0.16 -5.31 1.0178 英镑/美元 1.2934 1.2916 +0.14 +4.85 1.2336 美元/加元 1.2955 1.2935 +0.15 -3.54 1.3430 美元/离岸人民币 6.7991 6.8055 -0.09 -2.49 6.9726 澳元/美元 0.7600 0.7600 +0.00 +5.34 0.7215 欧元/瑞郎 1.0942 1.0953 -0.10 +2.10 1.0717 欧元/英镑 0.8776 0.8777 -0.01 +3.03 0.8518 新西兰元/美元 0.7286 0.7288 -0.03 +4.97 0.6941 美元/挪威克朗 8.3905 8.3531 +0.45 -2.85 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5242 9.4784 +0.48 +4.83 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4846 8.5252 -0.48 -6.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6319 9.6717 -0.41 +0.54 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳; 审校 刘静)