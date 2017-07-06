《全球汇市》美元在FED会议记录出炉后持稳，市场静待来自央行的线索

* 美元兑日圆和欧元略微脱离近期高位 * 市场等待美国公布ISM非制造业指数等数据寻找线索 * 美联储官员的言论和欧洲央行会议记录也颇受关注 * 澳元在大宗商品价格下跌后处于守势 路透东京7月6日 - 美元兑其他主要货币周四在亚洲交易时段早盘持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元涨势熄火。市场目前静待央行官员讲话以及美国数据出炉，以寻找下一个线索。 美元兑日圆 基本持平于113.240日圆，脱离隔夜触及的七周高点113.690。 欧元兑美元 小跌0.1%至1.1339，周三触及一周低位1.1313。 美元本周稍早上扬，之前美国公布的乐观经济指标提振美债收益率至数周高位。 但美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加重 ，令部分美元多头感到失望。 “总体而言，美联储会议记录在我看来比较强硬，因为其中提到了近期缩减资产负债表的可能。但美元仍有所下滑，表明美元上档压力越来越沉重，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “市场本周已经习惯了美元走强。因此即使美国供应管理协会(ISM)数据符合预期，美元也可能因失望情绪下跌。美元若要进一步上升，可能需要意外强劲数据的支撑。” 美国今天即将公布的数据包括：ADP民间就业报告、ISM非制造业指数和初请失业金人数数据。 投资者还将关注旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔讲话对美债收益率可能产生的影响。 就欧元和欧洲债市而言，市场等待周四稍晚出炉的欧洲央行6月会议记录。欧洲央行执委普雷特将参加在巴黎举行的一个会议。 美元指数 持平，报96.296。 澳元兑美元 下跌0.15%至0.7591美元，市场关注0130GMT出炉的澳洲贸易收支数据。 澳元隔夜触及九个交易日低位0.7570美元，受累于铜和原油等大宗商品价格走软。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1343 1.1352 -0.08 +7.89 1.0513 美元/日圆 113.06 113.25 -0.17 -3.26 116.87 欧元/日圆 128.26 128.55 -0.23 +4.16 123.14 美元/瑞郎 0.9646 0.9638 +0.08 -5.23 1.0178 英镑/美元 1.2925 1.2934 -0.07 +4.77 1.2336 美元/加元 1.2968 1.2955 +0.10 -3.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.7971 6.7991 -0.03 -2.52 6.9726 澳元/美元 0.7595 0.7600 -0.07 +5.27 0.7215 新西兰元/美元 0.7269 0.7286 -0.23 +4.73 0.6941 澳元/日圆 85.890 86.110 -0.26 +1.86 84.320 新西兰元/日圆 82.210 82.560 -0.42 +1.28 81.170 英镑/日圆 146.17 146.48 -0.21 +1.49 144.02 澳元/新西兰元 1.0444 1.0427 +0.16 +0.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 徐文焰/王颖/杜明霞/许娜；审校 戴素萍/李爽/李婷仪)