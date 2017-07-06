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2 天前
《全球汇市》美元在FED会议记录出炉后持稳，市场静待来自央行的线索
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2017年7月6日 / 凌晨12点59分 / 2 天前

《全球汇市》美元在FED会议记录出炉后持稳，市场静待来自央行的线索

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆和欧元略微脱离近期高位
    * 市场等待美国公布ISM非制造业指数等数据寻找线索
    * 美联储官员的言论和欧洲央行会议记录也颇受关注
    * 澳元在大宗商品价格下跌后处于守势

    路透东京7月6日 - 美元兑其他主要货币周四在亚洲交易时段早盘持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元涨势熄火。市场目前静待央行官员讲话以及美国数据出炉，以寻找下一个线索。
    
    美元兑日圆      基本持平于113.240日圆，脱离隔夜触及的七周高点113.690。

    欧元兑美元      小跌0.1%至1.1339，周三触及一周低位1.1313。
    
    美元本周稍早上扬，之前美国公布的乐观经济指标提振美债收益率至数周高位。
    
    但美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加重            ，令部分美元多头感到失望。
    
    “总体而言，美联储会议记录在我看来比较强硬，因为其中提到了近期缩减资产负债表的可能。但美元仍有所下滑，表明美元上档压力越来越沉重，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    “市场本周已经习惯了美元走强。因此即使美国供应管理协会(ISM)数据符合预期，美元也可能因失望情绪下跌。美元若要进一步上升，可能需要意外强劲数据的支撑。”
    
    美国今天即将公布的数据包括：ADP民间就业报告、ISM非制造业指数和初请失业金人数数据。
    
    投资者还将关注旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔讲话对美债收益率可能产生的影响。
    
    就欧元和欧洲债市而言，市场等待周四稍晚出炉的欧洲央行6月会议记录。欧洲央行执委普雷特将参加在巴黎举行的一个会议。

    美元指数      持平，报96.296。
    
    澳元兑美元        下跌0.15%至0.7591美元，市场关注0130GMT出炉的澳洲贸易收支数据。
    
    澳元隔夜触及九个交易日低位0.7570美元，受累于铜和原油等大宗商品价格走软。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1343  1.1352  -0.08  +7.89  1.0513
    美元/日圆                   113.06  113.25  -0.17  -3.26  116.87
    欧元/日圆                   128.26  128.55  -0.23  +4.16  123.14
    美元/瑞郎                   0.9646  0.9638  +0.08  -5.23  1.0178
    英镑/美元                   1.2925  1.2934  -0.07  +4.77  1.2336
    美元/加元                   1.2968  1.2955  +0.10  -3.44  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7971  6.7991  -0.03  -2.52  6.9726
    澳元/美元                   0.7595  0.7600  -0.07  +5.27  0.7215
    新西兰元/美元               0.7269  0.7286  -0.23  +4.73  0.6941
    澳元/日圆                   85.890  86.110  -0.26  +1.86  84.320
    新西兰元/日圆               82.210  82.560  -0.42  +1.28  81.170
    英镑/日圆                   146.17  146.48  -0.21  +1.49  144.02
    澳元/新西兰元               1.0444  1.0427  +0.16  +0.59  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 徐文焰/王颖/杜明霞/许娜；审校 戴素萍/李爽/李婷仪)

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