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更新版 1-《全球汇市》美元指数创逾10个月低点，因医保议案参院受挫打击信心
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2017年7月18日 / 晚上10点27分 / 8 小时内

更新版 1-《全球汇市》美元指数创逾10个月低点，因医保议案参院受挫打击信心

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 共和党医保法案在参议院受挫
    * 对特朗普提振美国经济成长能力的信心动摇
    * 欧元和瑞郎兑美元触及逾一年高位

    路透纽约7月18日 - 美元兑欧元和瑞郎周二触及逾一年最低，美元指数则逾跌至10个月
低点，因对美国总统特朗普政策计划的信心降低，且对海外央行的鹰派立场不安。
    
    继周一晚间第二次试图在参议院通过医改议案的努力失败后，美国国会共和党议员在医
改立法上陷入了混乱，总统特朗普呼吁立即废除奥巴马医保(Obamacare)，而其他共和党议
员寻求改变路线，争取民主党人士的支持。            这引发投资人质疑特朗普是否能实
施其促成长政策。
    
    交易商也仍对美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否在今年再度升息存疑，而包括欧洲
央行和英国央行在内的其他主要央行已经暗示，将转趋收紧政策的更偏鹰派立场。
    
    “特朗普的挫败就是美元的挫败，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示
，“基于废除奥巴马医保的努力失利，我认为这的确令特朗普政府的其它策略能否得以落实
受到质疑。”
    
    欧元兑美元      触及去年5月初来最高的1.1583美元，分析师指出，作空欧元的交易
商被迫空头回补。
    
    纽约市场午后，欧元录得0.7%的涨幅，势将创三周最大单日百分比升幅。
    
    美元指数      触及去年9月初来最低的94.476。
    
    美元兑瑞郎      跌至去年6月底来最低的0.9525瑞郎，而美元兑日圆      也跌至三
周低点111.69日圆。
    
    自今年年初以来，美元指数已经大跌7.4%，跌势主要从3月初开始，部分因投资人对特
朗普财政刺激计划有疑虑。
    
    澳元是美元下滑的最大受益货币，澳元兑美元        跳涨至逾两年高位0.7942美元，
此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。            
    
    上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底
前再度加息的理由，尽管决策者有这样的预测。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1552   1.1478   +0.64   +9.88   1.0513
    美元/日圆                   112.06   112.62   -0.50   -4.12   116.87
    欧元/日圆                   129.46   129.25   +0.16   +5.13   123.14
    美元/瑞郎                   0.9547   0.9625   -0.81   -6.20   1.0178
    英镑/美元                   1.3038   1.3054   -0.12   +5.69   1.2336
    美元/加元                   1.2626   1.2695   -0.54   -5.99   1.3430
    美元/离岸人民币                6.7478   6.7631   -0.23   -3.22   6.9726
    澳元/美元                   0.7915   0.7798   +1.50   +9.70   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1031   1.1048   -0.15   +2.93   1.0717
    欧元/英镑                   0.8857   0.8788   +0.79   +3.98   0.8518
    新西兰元/美元               0.7348   0.7314   +0.46   +5.86   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0859   8.1566   -0.87   -6.38   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3469   9.3623   -0.16   +2.87   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3006   8.2887   +0.14   -8.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5899   9.5113   +0.83   +0.10   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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