《全球汇市》美元指数徘徊在近10个月低位，欧日央行会议备受关注

* 美元弱势或促使欧洲和日本央行表达鸽派立场 * 美元空头部位创2009年4月以来最高--摩根士丹利 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月19日 - 美元兑一篮子主要货币周三徘徊在10个月低位附近，但在主要央行会议之前，投资者不敢贸然继续推低美元。 欧洲央行和日本央行本周将召开政策会议，市场观察人士警惕，欧元和日圆近来的涨势可能促使两家央行持鸽派立场，这将促使美元反弹。 “美元兑这些货币在很短时间内波动相当大，任何鸽派暗示可能会引发美元大幅反弹，”CMC Markets的首席市场分析师Michael Hewson说。 由于美国共和党未能推进陷入停滞的医改议案，引发对总统特朗普的其它改革计划能否落实的担忧，这令美元承压。 美元指数 涨0.1%报94.74，周二一度跌至94.476，为2016年9月以来低点。 欧元/美元 跌0.2%报1.1534美元，周二最高涨至1.1583，为2016年5月以来高点。 欧洲央行将于周四召开政策会议，官员们料将调整措辞，他们在推动央行走向政策正常化。 这种调整可能包括删除有关该行准备扩大资产购买计划规模或延长其时间的表述，预计秋季该行将宣布如何以及何时开始缩减购债计划。 路透此前报导，三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行(ECB)倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。 日本央行的政策会议将于周四结束。消息人士称，日本央行的决策官员料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。 美元近日受到多项利空打击，包括通胀和零售销售数据低于预测，以及对于特朗普在国会通过重大经济刺激政策能力的疑虑升高。 摩根士丹利策略师指出，美元空仓创下2009年4月以来最高，暗示逆转的时机可能已经成熟。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1516 1.1552 -0.31 +9.54 1.0513 美元/日圆 112.15 112.06 +0.08 -4.04 116.87 欧元/日圆 129.16 129.46 -0.23 +4.89 123.14 美元/瑞郎 0.9545 0.9547 -0.02 -6.22 1.0178 英镑/美元 1.3017 1.3038 -0.16 +5.52 1.2336 美元/加元 1.2639 1.2626 +0.10 -5.89 1.3430 美元/离岸人民币 6.7551 6.7478 +0.11 -3.12 6.9726 澳元/美元 0.7917 0.7915 +0.03 +9.73 0.7215 新西兰元/美元 0.7360 0.7348 +0.16 +6.04 0.6941 欧元/瑞郎 1.0997 1.1031 -0.31 +2.61 1.0717 欧元/英镑 0.8847 0.8857 -0.11 +3.86 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5587 9.5899 -0.33 -0.22 9.5799 美元/挪威克朗 8.0816 8.0859 -0.05 -6.43 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/汪红英/郑茵/李春喜 审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)