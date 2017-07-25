更新版 1-《全球汇市》美元触及13个月低位后持平，美联储开始为期两天的政策会议

(新增文末报价表格) * 美元指数触及2016年6月以来最低水平 * 欧元触及2015年8月以来最高 路透纽约7月25日 - 美元兑一篮子主要货币周二微升，此前跌至13个月低位，因投资者 对美国总统特朗普能够推进其扩张性财政政策的希望重燃，但仍对美国近期经济前景持谨慎 态度。 欧元 盘中升至2015年8月以来最高，仅略低于两年半高位，受助于德国企业调查 强于预期。德国7月Ifo企业景气判断指数升至纪录高位， 表明德国人对该国的企业环境充 满信心。 美元兑欧元和其它主要货币收复部分失地，因在北美下午的交易中，美债收益率跟随美 股走高，对避险公债的需求减弱。 美元进一步反弹，因美国参议院通过了推进取代2010年平价医保法案的动议。特朗普总 统和共和党誓言要推翻该这项医保法案。 医保议案投票结果的不确定性，对俄罗斯可能介入去年美国大选以及可能与特朗普团队 共谋的调查，给特朗普总统减税和增加支出的承诺蒙上了阴云，分析师称，这削弱了对美国 经济增长和通胀的预期。 市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发表政策声明前已经开始“有些自满”， Scotia Capital外汇策略师Shaun Osborne称。 “美联储发表声明在即，回补一些美元空头看似是谨慎之举，”他称。 美联储开始了为期两日的政策会议，预计将不会升息。但投资者仍将关注美联储缩减4. 5万亿美元债券的前景，富国外汇策略师Eric Nelson称。 美元指数 盘中跌至2016年6月以来最低的93.638，过去一个月，该指数已经下跌 了近4%，今年累积跌了逾8%。美元指数尾盘升0.15%，报94.095。 欧元兑美元升了逾0.5%，至1.1711美元，追平2015年8月24日以来最高水平，仅略低于2 015年1月以来最高水平。Nelson称这是一个重要的技术位。 欧元兑美元尾盘升0.1%，报1.1647美元。美元兑日圆 升0.7%，报111.86日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1651 1.1638 +0.11 +10.82 1.0513 美元/日圆 111.88 111.09 +0.71 -4.27 116.87 欧元/日圆 130.29 129.31 +0.76 +5.81 123.14 美元/瑞郎 0.9523 0.9464 +0.62 -6.44 1.0178 英镑/美元 1.3023 1.3026 -0.02 +5.57 1.2336 美元/加元 1.2507 1.2507 +0.00 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.7572 6.7474 +0.15 -3.09 6.9726 澳元/美元 0.7936 0.7922 +0.18 +9.99 0.7215 欧元/瑞郎 1.1090 1.1016 +0.67 +3.48 1.0717 欧元/英镑 0.8938 0.8932 +0.07 +4.93 0.8518 新西兰元/美元 0.7415 0.7436 -0.28 +6.83 0.6941 美元/挪威克朗 7.9714 8.0043 -0.41 -7.71 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2841 9.3209 -0.39 +2.18 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2077 8.2149 -0.09 -9.88 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5598 9.5627 -0.03 -0.21 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)