更新版 1-《全球汇市》美元跌至13个月低位，因美联储调整声明措辞

* FOMC发表声明后，美元逆转早盘升势 * 美联储称将在“不久后”将资产负债表正常化 * 欧元触及两年半高位 * 加元触及25个月高位 (新增文末报价表格) 路透纽约7月26日 - 美元周三下跌，兑一篮子货币触及逾一年来最低水平，此前美国联邦储备理事会(FED /美联储)在7月政策会议后发表声明。 联邦公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称，将在“不久后”进行资产负债表正常 化。这不同于该委员会之前在声明中所称的，将在“今年”开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 美元指数 跌至93.396，为2016年6月23日以来最低水平。 “在我们认为，‘很快’与9月缩表是一致的，但可能仍希望语气更强一些，或者更清楚地表明是9月，” 法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，“也许市场将9月看做是一个问号，我们不是这样认为 的，但‘很快’可以有很多解释。” 尽管声明看似表明美联储可能最快于9月的下次会议上开始缩表，但缺少意外仍让美元恢复了声明发表前 的疲态。 “整体上有许多美元抛盘动能，”Serebriakov称，“声明发表完了，没有提供买入美元的理由，市场试 图将部份其它货币推向新高。” 美元指数在过去一个月里下跌了约4%，今年下跌了逾8.5%。 分析师还指出，当美元开始下跌，跌穿一些技术水准后，引发更多卖盘，令美元进一步下跌。 欧元本周大部分时间向23个月高位发起进攻，今日突破了该水准，达到2015年1月15日以来最高的1.1739 美元。 美元兑加元跌至逾两年低位，至2015年6月30日以来最低的1.2416加元。 美元兑日圆 下挫0.6%，报111.21日圆，逆转了早盘的升势。 美元兑瑞郎 也回吐了早盘的涨幅，尾盘下跌0.1%，报0.9514瑞郎。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1732 1.1651 +0.70 +11.60 1.0513 美元/日圆 111.15 111.88 -0.65 -4.89 116.87 欧元/日圆 130.43 130.29 +0.11 +5.92 123.14 美元/瑞郎 0.9506 0.9523 -0.18 -6.60 1.0178 英镑/美元 1.3119 1.3023 +0.74 +6.35 1.2336 美元/加元 1.2443 1.2507 -0.51 -7.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.7420 6.7572 -0.22 -3.31 6.9726 澳元/美元 0.8001 0.7936 +0.82 +10.89 0.7215 欧元/瑞郎 1.1155 1.1090 +0.59 +4.09 1.0717 欧元/英镑 0.8942 0.8938 +0.04 +4.98 0.8518 新西兰元/美元 0.7518 0.7415 +1.39 +8.31 0.6941 美元/挪威克朗 7.8899 7.9714 -1.02 -8.65 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2633 9.2841 -0.22 +1.95 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1686 8.2077 -0.48 -10.31 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5859 9.5598 +0.27 +0.06 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)