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1 天前
更新版 1-《全球汇市》美元跌至13个月低位，因美联储调整声明措辞
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2017年7月26日 / 晚上10点03分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元跌至13个月低位，因美联储调整声明措辞

路透新闻部

3 分钟阅读

    * FOMC发表声明后，美元逆转早盘升势
    * 美联储称将在“不久后”将资产负债表正常化
    * 欧元触及两年半高位
    * 加元触及25个月高位

 (新增文末报价表格)
    路透纽约7月26日 - 美元周三下跌，兑一篮子货币触及逾一年来最低水平，此前美国联邦储备理事会(FED
/美联储)在7月政策会议后发表声明。
    
    联邦公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称，将在“不久后”进行资产负债表正常
化。这不同于该委员会之前在声明中所称的，将在“今年”开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
    
    美元指数      跌至93.396，为2016年6月23日以来最低水平。
    
    “在我们认为，‘很快’与9月缩表是一致的，但可能仍希望语气更强一些，或者更清楚地表明是9月，”
法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，“也许市场将9月看做是一个问号，我们不是这样认为
的，但‘很快’可以有很多解释。”
    
    尽管声明看似表明美联储可能最快于9月的下次会议上开始缩表，但缺少意外仍让美元恢复了声明发表前
的疲态。
    
    “整体上有许多美元抛盘动能，”Serebriakov称，“声明发表完了，没有提供买入美元的理由，市场试
图将部份其它货币推向新高。”
    
    美元指数在过去一个月里下跌了约4%，今年下跌了逾8.5%。
    
    分析师还指出，当美元开始下跌，跌穿一些技术水准后，引发更多卖盘，令美元进一步下跌。 

    欧元本周大部分时间向23个月高位发起进攻，今日突破了该水准，达到2015年1月15日以来最高的1.1739
美元。
    
    美元兑加元跌至逾两年低位，至2015年6月30日以来最低的1.2416加元。
    
    美元兑日圆      下挫0.6%，报111.21日圆，逆转了早盘的升势。
    
    美元兑瑞郎      也回吐了早盘的涨幅，尾盘下跌0.1%，报0.9514瑞郎。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1732   1.1651   +0.70  +11.60   1.0513
    美元/日圆                   111.15   111.88   -0.65   -4.89   116.87
    欧元/日圆                   130.43   130.29   +0.11   +5.92   123.14
    美元/瑞郎                   0.9506   0.9523   -0.18   -6.60   1.0178
    英镑/美元                   1.3119   1.3023   +0.74   +6.35   1.2336
    美元/加元                   1.2443   1.2507   -0.51   -7.35   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7420   6.7572   -0.22   -3.31   6.9726
    澳元/美元                   0.8001   0.7936   +0.82  +10.89   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1155   1.1090   +0.59   +4.09   1.0717
    欧元/英镑                   0.8942   0.8938   +0.04   +4.98   0.8518
    新西兰元/美元               0.7518   0.7415   +1.39   +8.31   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8899   7.9714   -1.02   -8.65   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.2633   9.2841   -0.22   +1.95   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1686   8.2077   -0.48  -10.31   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5859   9.5598   +0.27   +0.06   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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