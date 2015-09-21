更新版 1-《全球汇市》美元普涨，因美联储与欧洲和日本央行货币政策背道而驰

(新增文末表格)

* 美联储和欧洲央行官员的讲话提振美元

* 欧洲央行决策者保留了进一步放宽政策的可能性

* 静待欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席叶伦本周稍后的讲话

路透纽约9月21日 - 美元兑一篮子主要货币周一走强，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在年内升息，而欧洲央行可能进一步放宽货币政策。

欧洲央行首席经济学家普雷特在接受一瑞士报纸采访时重申，如果经济动荡加剧，央行准备好调整其万亿欧元购债计划。

与此同时，美国圣路易斯联储总裁布拉德周一告诉CNBC，在保持超低借贷成本七年后，美联储开始收紧货币政策的“理由很充分”。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周一也表示，仍预计美联储将在年内升息。在联储上周保持利率不变后，布拉德和洛克哈特的讲话支持了美联储将在今年收紧政策的观点。

之前，旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，美国仍可能在2015年升息。

“联储官员讲话的立场略偏强硬，欧洲央行官员的讲话则更为温和，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示。

欧元兑美元盘中触及一周半最低1.11820美元。

美联储官员以及普雷特的讲话巩固了美联储与欧洲和日本央行政策路径背道而驰的观点。美联储升息预计将促使资金流入美国，从而提振美元。

“美元兑主要货币全面反弹更主要的是受升息前景提振，”Westpac的高级汇率策略师Richard Franulovich表示。

分析师称，如果美联储上周升息，将会打压欧元兑美元，从而支持欧洲经济。但联储决定保持利率不变，使欧洲央行面临的进一步放宽政策压力加大。

欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席叶伦分别将在周三和周四发表讲话。

欧元兑美元 尾盘下跌0.95%，报1.11925美元。美元兑日圆 上扬0.49%，报120.560日圆。美元兑瑞郎 攀升0.26%，报0.97130瑞郎。

美元指数 尾盘上涨1.08%，报95.882。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1186 1.1305 -1.05 -7.53 1.2097

美元/日圆 120.53 119.98 +0.46 +0.71 119.68

欧元/日圆 134.87 135.56 -0.51 -6.84 144.77

美元/瑞郎 0.9711 0.9683 +0.29 -2.31 0.9941

英镑/美元 1.5505 1.5531 -0.17 -0.44 1.5573

美元/加元 1.3254 1.3223 +0.23 +14.08 1.1618

澳元/美元 0.7129 0.7187 -0.81 -12.72 0.8168

欧元/瑞郎 1.0873 1.0940 -0.61 -9.59 1.2026

欧元/英镑 0.7213 0.7271 -0.80 -6.99 0.7755

新西兰元/美元 0.6315 0.6393 -1.22 -19.01 0.7797

美元/挪威克朗 8.2198 8.1566 +0.77 +10.01 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2065 9.2177 -0.12 +1.85 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3664 8.2444 +1.48 +7.32 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3637 9.3211 +0.46 -1.11 9.4688