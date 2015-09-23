更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元下滑，ECB总裁德拉吉称决定是否扩大刺激计划为时过早

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(新增文末表格)
* 欧洲央行总裁德拉吉称决定是否扩大刺激计划为时过早
* 欧元兑美元从两周半低点反弹
* 美元兑巴西雷亚尔创历史新高
路透纽约9月23日 - 美元兑欧元周三下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行需要更多时间来评估是否扩大刺激计划。
德拉吉表示，该行准备好行动，但需要更多时间来决定新兴市场放缓到底是暂时性的，还是永久性的；也需要更多时间来评估商品价格下滑和近期金融市场动荡背后的原因。
德拉吉对欧洲议会经济与货币事务委员会的讲话带动欧元兑美元反弹，之前欧元触及两周半最低的1.11050美元。
德拉吉讲话后，欧元兑英镑 也升至一周高位0.7374英镑。
“欧洲央行真的是不急于追加刺激措施，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。
美元本周稍早走强，因欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策前景迥异。许多投资人预计欧洲央行会进一步追加刺激措施，而美联储已经在通向收紧政策的轨道上。美联储主席叶伦周四将发表讲话。
德拉吉的讲话令交易商意外，尽管欧洲央行管委雅兹贝奇之前已经表示过，该行现在讨论调整政策，特别是延长购买资产计划还为时过早。
美元兑新兴市场货币继续上涨，兑巴西雷亚尔 触及历史高位4.12雷亚尔。
TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，9月17日，美联储的政策声明和叶伦担心全球经济的讲话重新点燃了新兴市场货币的压力。
欧元兑美元 纽约尾盘升0.58%，报1.11850美元，美元兑日圆 升0.07%，报120.210日圆。美元兑瑞郎 升0.39%，报0.97910瑞郎。
美元指数 尾盘跌0.05%，报96.231，脱离稍早触及的两周半高位96.548。
美股标普500指数 收低0.2%。 (完)
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1185 1.1118 +0.60 -7.54 1.2097
美元/日圆 120.28 120.12 +0.13 +0.50 119.68
欧元/日圆 134.49 133.66 +0.62 -7.10 144.77
美元/瑞郎 0.9795 0.9746 +0.50 -1.47 0.9941
英镑/美元 1.5243 1.5362 -0.77 -2.12 1.5573
美元/加元 1.3317 1.3268 +0.37 +14.62 1.1618
澳元/美元 0.6999 0.7088 -1.26 -14.31 0.8168
欧元/瑞郎 1.0958 1.0844 +1.05 -8.88 1.2026
欧元/英镑 0.7340 0.7234 +1.47 -5.35 0.7755
新西兰元/美元 0.6268 0.6288 -0.32 -19.61 0.7797
美元/挪威克朗 8.2835 8.2865 -0.04 +10.86 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2779 9.2129 +0.71 +2.64 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4334 8.3994 +0.40 +8.18 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4359 9.3452 +0.97 -0.35 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计