更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元扩大跌幅，因担忧全球成长

(新增文末表格)

* 全球成长忧虑提振欧元和日圆

* 美元走软，因交易商青睐融资货币

* 美元兑比索和雷亚尔逆转涨势

* 叶伦将在今日稍后发表讲话

路透纽约9月24日 - 美元兑欧元和日圆等一篮子主要货币周四走低，因对全球成长的担忧促使交易商卖出风险较高资产，青睐收益率较低的货币。

因担忧中国和其他新兴市场国家的经济进一步放缓，交易商卖出美元和美股等风险较高资产，买回欧元和日圆等货币，自欧洲央行和日本央行透过刺激举措将利率保持在低位以来，这两种货币一直处于低位。

美元势头减弱，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)通过升息收紧政策的意向削弱了美元作为融资货币的吸引力，分析师称。交易商还在等待美联储主席叶伦在2100 GMT发表讲话。

上周美联储维持利率不变，并表示担心全球经济，这加重了市场的不安情绪，分析师说。

“市场充斥着各种不确定性，另外，本来有机会给投资者一颗定心丸的美联储又给市场带来了进一步的不确定性，”Federated Investors的全球固定收益部主管Ihab Salib说，他还负责公司的外汇管理。

美元兑墨西哥披索和巴西雷亚尔逆转涨势，稍早兑风险较高的新兴市场货币触及纪录高位。

披索和雷亚尔反弹可能是因交易商在美元大涨后锁定获利，Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美元兑披索 尾盘跌1.25%，报16.90披索，稍早触及17.34披索的纪录高位。美元兑雷亚尔 急挫2.95%，报4.0541雷亚尔，盘中触及纪录高位4.2482雷亚尔。

美元兑挪威克朗 上扬2%，报8.4503克朗，盘中触及2002年中以来最高8.4842克朗，之前挪威央行降息，令市场意外。

欧元兑美元 尾盘上扬0.33%，报1.12230美元。美元兑日圆 尾盘跌0.25%，报120.010日圆，稍早触及近一周低位119.210日圆。美元兑瑞郎 回落0.29%，报0.97690瑞郎。

美元指数 尾盘下跌0.10%，报95.970。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1229 1.1185 +0.39 -7.18 1.2097

美元/日圆 120.06 120.28 -0.18 +0.32 119.68

欧元/日圆 134.82 134.49 +0.25 -6.87 144.77

美元/瑞郎 0.9750 0.9795 -0.46 -1.92 0.9941

英镑/美元 1.5240 1.5243 -0.02 -2.14 1.5573

美元/加元 1.3299 1.3317 -0.14 +14.47 1.1618

澳元/美元 0.7023 0.6999 +0.34 -14.02 0.8168

欧元/瑞郎 1.0950 1.0958 -0.07 -8.95 1.2026

欧元/英镑 0.7364 0.7340 +0.33 -5.04 0.7755

新西兰元/美元 0.6350 0.6268 +1.31 -18.56 0.7797

美元/挪威克朗 8.4460 8.2835 +1.96 +13.04 7.4720

欧元/挪威克朗 9.4938 9.2779 +2.33 +5.03 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3826 8.4334 -0.60 +7.53 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4139 9.4359 -0.23 -0.58 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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