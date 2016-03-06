重温稿-《全球汇市》美元走软，因美国薪资下滑暗示联储升息步伐缓慢

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(重温稿)
* 美国2月薪资下滑
* 欧元兑美元触及一周高位1.1042美元
* 美元指数触及近两周低位97.019
* 欧元上扬，受助于欧洲央行会议前的空头回补
路透纽约3月4日 - 美元周五走软，兑欧元触及一周低位，因美国2月薪资回落，盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调，并支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息的观点。
美国劳工部公布的数据显示，2月美国平均时薪较前月下降3美分。分析师表示，交易商聚焦薪资下滑，上月就业岗位猛增24.2万也未能打消他们的顾虑。
美元兑欧元势将录得三周来最大周跌幅。
“毫无疑问，薪资数据疲弱暗示美联储可能最终同意等待更长时间再升息，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。
分析师称，美国薪资下滑暗示通胀将继续保持在低位。美联储决策者密切关注通胀的发展，以决定何时进行第二次升息。
尽管在就业岗位大幅增长的数据公布后美元应声上扬，但涨势很快被逆转，欧元兑美元升至日高1.1042美元，此为一周最高水平。
美元指数 盘中触及近两周低位97.019。不过，美元兑避险日圆在下午的交易中转跌为升，触及日高114.25日圆，分析师将此归因于风险意愿增强。
欧元在美国就业报告公布前已经触及一周高位，因市场认为欧元已经消化了欧洲央行将在下周进一步放宽政策的预期。欧元在下午的交易中续升，继续受助于上述观点。
12月3日，交易商被迫快速买回欧元，因欧洲央行在当日政策会议上宣布的刺激举措规模不及预期，令市场失望。分析师称，当日情景周五重现，交易商在欧洲央行3月10日会议前回补欧元空头头寸。
“12月初，投资者被狠狠地咬了一口，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示，“这促使投资者今日回补空头头寸。”
欧元兑美元 尾盘上扬0.37%，报1.0995美元。美元兑日圆 尾盘升0.32%，报114.03日圆。
美国就业数据公布后，美元兑瑞郎 触及一周低位0.9881瑞郎，后反弹，尾盘上扬0.24%，报0.9944瑞郎。美元指数回落0.24%，报97.361。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1001 1.0955 +0.42 +1.30 1.0860
美元/日圆 113.75 113.67 +0.07 -5.44 120.30
欧元/日圆 125.24 124.54 +0.56 -4.01 130.47
美元/瑞郎 0.9934 0.9922 +0.12 -0.84 1.0018
英镑/美元 1.4225 1.4177 +0.34 -3.48 1.4738
美元/加元 1.3313 1.3399 -0.64 -3.80 1.3839
美元/离岸人民币 6.4997 6.5204 -0.32 -1.04 6.5680
澳元/美元 0.7440 0.7349 +1.24 +2.27 0.7275
欧元/瑞郎 1.0927 1.0871 +0.52 +0.38 1.0886
欧元/英镑 0.7730 0.7726 +0.05 +4.93 0.7367
新西兰元/美元 0.6812 0.6716 +1.43 -0.19 0.6825
美元/挪威克朗 8.4734 8.5832 -1.28 -4.14 8.8398
欧元/挪威克朗 9.3305 9.3988 -0.73 -2.82 9.6011
美元/瑞典克朗 8.4674 8.5234 -0.66 +0.25 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.3248 9.3397 -0.16 +1.68 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算