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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 11:35 BJT

《全球汇市》避险日圆全线上扬，中国数据疲弱打击风险偏好

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0974  1.1009  -0.32  +1.05  1.0860
    美元/日圆            112.60  112.61  -0.01  -6.40  120.30
    欧元/日圆         123.60  124.00  -0.32  -5.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9976  0.9953  +0.23  -0.42  1.0018
    英镑/美元            1.4188  1.4214  -0.18  -3.73  1.4738
    美元/加元            1.3439  1.3407  +0.24  -2.89  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5173  6.5080  +0.14  -0.77  6.5680
    澳元/美元            0.7418  0.7438  -0.27  +1.97  0.7275
    新西兰元/美元        0.6741  0.6742  -0.01  -1.23  0.6825
    澳元/日圆         83.540  83.760  -0.26  -4.66  87.620
    新西兰元/日圆     75.910  75.920  -0.01  -7.40  81.980
    英镑/日圆         159.81  160.09  -0.17  -9.82  177.22
    澳元/新西兰元     1.1003  1.1023  -0.18  +3.18  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/刘秀红/汪红英/许娜；审校 张荻/杜明霞/龚芳/张若琪)

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