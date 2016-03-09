版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 05:30 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前持稳，加元在加拿大央行会议后跳涨

* 欧元持稳，投资者静待欧洲央行会议

* 加元攀升，之前加拿大央行称市场风险正在消退

* 油价和金属价格上涨提振商品货币

* 欧元兑日圆从一周低位反弹

* 新西兰央行意外降息，新西兰元急挫

路透纽约3月9日 - 欧元周三持稳，整日交投震荡，投资者静待欧洲央行会议，市场预计央行将会下调本已为负的存款利率，并扩大购债规模以提振欧元区经济。

加元跳涨，之前加拿大央行保持政策利率不变，并称经济前景与1月时的预期基本一致，因近期市场动荡“看似正在平息”。

油价和金属价格反弹也重燃对加元、澳元等商品货币的买兴。

欧洲央行周四举行政策会议仍被视为本周汇市的头等大事。

BMO Capital Markets驻纽约的汇市策略部全球主管Greg Anderson表示，“欧洲央行会议前市场交投气氛紧张。”

一项周一公布的路透调查显示，分析师预计，欧洲央行将会下调存款利率10个基点，至-0.4%，并宣布扩大资产购买规模，甚至可能效仿日本央行推出分层利率机制，以提振通胀。

欧洲央行祭出更多刺激举措将会重压欧元，但分析师指出，央行决策者的行动力度可能不及交易商的预期。

欧元兑日圆 跌至一周低位后反弹。最新上扬0.6%，报124.76日圆。

欧元兑美元 基本持稳在1.1008美元，削减稍早录得的0.6%的跌幅。

欧元逆转跌势，跟随油价和工业金属价格反弹，抹去美元最初的涨幅。

美元指数 跌0.1%，报97.112。

伦敦市场，布兰特原油期货 上扬3%，报每桶40.95美元。期铜 收涨1.1%，报每吨4,922.50美元。

加元跟随加拿大最大出口商品原油价格反弹，兑美元 触及三个半月高位，尾盘上扬1.2%，报1.3253加元。

澳元兑美元 攀升近1%，报0.7511美元，盘中触及八个月高位。

不过新西兰央行周四宣布降息至2.25%的纪录低位，新西兰元兑美元 应声扭转升势，由0.6783美元急挫至0.6650美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐