《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前持稳，加元在加拿大央行会议后跳涨

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 欧元持稳，投资者静待欧洲央行会议
* 加元攀升，之前加拿大央行称市场风险正在消退
* 油价和金属价格上涨提振商品货币
* 欧元兑日圆从一周低位反弹
* 新西兰央行意外降息，新西兰元急挫
路透纽约3月9日 - 欧元周三持稳，整日交投震荡，投资者静待欧洲央行会议，市场预计央行将会下调本已为负的存款利率，并扩大购债规模以提振欧元区经济。
加元跳涨，之前加拿大央行保持政策利率不变，并称经济前景与1月时的预期基本一致，因近期市场动荡“看似正在平息”。
油价和金属价格反弹也重燃对加元、澳元等商品货币的买兴。
欧洲央行周四举行政策会议仍被视为本周汇市的头等大事。
BMO Capital Markets驻纽约的汇市策略部全球主管Greg Anderson表示，“欧洲央行会议前市场交投气氛紧张。”
一项周一公布的路透调查显示，分析师预计，欧洲央行将会下调存款利率10个基点，至-0.4%，并宣布扩大资产购买规模，甚至可能效仿日本央行推出分层利率机制，以提振通胀。
欧洲央行祭出更多刺激举措将会重压欧元，但分析师指出，央行决策者的行动力度可能不及交易商的预期。
欧元兑日圆 跌至一周低位后反弹。最新上扬0.6%，报124.76日圆。
欧元兑美元 基本持稳在1.1008美元，削减稍早录得的0.6%的跌幅。
欧元逆转跌势，跟随油价和工业金属价格反弹，抹去美元最初的涨幅。
美元指数 跌0.1%，报97.112。
伦敦市场，布兰特原油期货 上扬3%，报每桶40.95美元。期铜 收涨1.1%，报每吨4,922.50美元。
加元跟随加拿大最大出口商品原油价格反弹，兑美元 触及三个半月高位，尾盘上扬1.2%，报1.3253加元。
澳元兑美元 攀升近1%，报0.7511美元，盘中触及八个月高位。
不过新西兰央行周四宣布降息至2.25%的纪录低位，新西兰元兑美元 应声扭转升势，由0.6783美元急挫至0.6650美元。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算