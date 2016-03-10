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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 12:25 BJT

《全球汇市》欧洲央行宽松预期令欧元承压，新西兰元因央行降息而下滑

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0971 1.0997 -0.24 +1.02 1.0860

美元/日圆 113.77 113.31 +0.41 -5.43 120.30

欧元/日圆 124.84 124.68 +0.13 -4.32 130.47

美元/瑞郎 0.9973 0.9970 +0.03 -0.45 1.0018

英镑/美元 1.4195 1.4215 -0.14 -3.68 1.4738

美元/加元 1.3275 1.3249 +0.20 -4.08 1.3839

美元/离岸人民币 6.5181 6.5105 +0.12 -0.76 6.5680

澳元/美元 0.7475 0.7485 -0.13 +2.75 0.7275

新西兰元/美元 0.6627 0.6651 -0.36 -2.90 0.6825

澳元/日圆 85.040 84.810 +0.27 -2.94 87.620

新西兰元/日圆 75.400 75.350 +0.07 -8.03 81.980

英镑/日圆 161.52 161.10 +0.26 -8.86 177.22

澳元/新西兰元 1.1276 1.1244 +0.28 +5.74 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/李爽/许娜；审校 李婷仪/孙茉莉/高琦)

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