《全球汇市》美元接近四周低位，叶伦讲话浇灭6月升息希望

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
* 叶伦讲话期间，美元指数触及近四周低位
* 叶伦讲话未能提升美联储升息几率
* 英国退欧忧虑拖累英镑跌至三周低位
路透纽约6月6日 - 美元周一跌至近四周最低，因继上周五公布疲弱的就业数据后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日未暗示短期内是否会升息。
上周五美元兑一篮子主要货币录得四个月来最大单日百分比跌幅，因就业报告显示，就业岗位增幅为近六年来最小。
叶伦周一讲话的基调总体乐观，她表示，将要升息，但对升息时机三缄其口。
叶伦在5月27日表示，如果经济和就业市场继续改善，“未来数月”升息可能适合。
鉴于上周五的数据，总体上看，叶伦今日的讲话比我可能预期的更为乐观，但她未提及升息时间框架，我认为，这只是排除了6月升息的可能性，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
“我认为，7月升息仍是可能的，但这需要未来公布的数据显示，上周五的就业报告是个例外，并未反映了就业缓慢增长的大趋势。”
上周五公布的数据显示，5月非农就业岗位仅增加3.8万，增幅为2010年9月以来最小，且不及分析师预期的增加16.4万。
叶伦讲话期间，美元指数 下跌0.2%，报93.745，为5月11日以来最低。纽约尾盘下跌0.04%，报93.995。
“部分市场人士之前认为，叶伦可能会继续坚持鹰派立场，但面对如此的现实，她能说什么？从总体来看，数据糟透了，”Tempus Inc的市场总监John Doyle表示，“利率决定取决于数据表现是美联储的口头禅，面对如此低迷的就业报告，你不可能指望他们能在两周后升息。”
路透数据显示，美国利率期货的走势暗示，交易商排除了下周政策会议上升息的可能性。
英镑跌超过1%，至三周低位，因多项民调显示，“退欧阵营”的支持率领先。
英镑兑美元 跌0.4%，报1.4456美元，亚洲交易时段曾触及5月16日以来最低1.4352美元。(完)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
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