《全球汇市》美元接近四周低位，叶伦讲话浇灭6月升息希望

* 叶伦讲话期间，美元指数触及近四周低位

* 叶伦讲话未能提升美联储升息几率

* 英国退欧忧虑拖累英镑跌至三周低位

路透纽约6月6日 - 美元周一跌至近四周最低，因继上周五公布疲弱的就业数据后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日未暗示短期内是否会升息。

上周五美元兑一篮子主要货币录得四个月来最大单日百分比跌幅，因就业报告显示，就业岗位增幅为近六年来最小。

叶伦周一讲话的基调总体乐观，她表示，将要升息，但对升息时机三缄其口。

叶伦在5月27日表示，如果经济和就业市场继续改善，“未来数月”升息可能适合。

鉴于上周五的数据，总体上看，叶伦今日的讲话比我可能预期的更为乐观，但她未提及升息时间框架，我认为，这只是排除了6月升息的可能性，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“我认为，7月升息仍是可能的，但这需要未来公布的数据显示，上周五的就业报告是个例外，并未反映了就业缓慢增长的大趋势。”

上周五公布的数据显示，5月非农就业岗位仅增加3.8万，增幅为2010年9月以来最小，且不及分析师预期的增加16.4万。

叶伦讲话期间，美元指数 下跌0.2%，报93.745，为5月11日以来最低。纽约尾盘下跌0.04%，报93.995。

“部分市场人士之前认为，叶伦可能会继续坚持鹰派立场，但面对如此的现实，她能说什么？从总体来看，数据糟透了，”Tempus Inc的市场总监John Doyle表示，“利率决定取决于数据表现是美联储的口头禅，面对如此低迷的就业报告，你不可能指望他们能在两周后升息。”

路透数据显示，美国利率期货的走势暗示，交易商排除了下周政策会议上升息的可能性。

英镑跌超过1%，至三周低位，因多项民调显示，“退欧阵营”的支持率领先。