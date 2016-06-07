《全球汇市》澳元跳涨1%，此前澳洲央行符合预期维持利率不变

美国利率期货已经暗示，甚至在叶伦讲话之前，交易商就几乎已经排除了美联储下周升 息的可能。根据CME Group的Fedwatch，7月升息机率只有26%。 美元兑日圆 持平于107.65日圆，远离周一触及的一个月低点106.35。欧元兑日圆 小升0.1%至1.1370日圆，向周一所及的近一个月高位1.1393回升。 英镑兑美元 上涨0.7%至1.4530美元，继周一触及三周低位后稳健反弹。周二的 两项报纸民调显示留欧的支持率小幅领先，与上日民调结果相反。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1366 1.1351 +0.13 +4.66 1.0860 美元/日圆 107.67 107.55 +0.11 -10.50 120.30 欧元/日圆 122.40 122.11 +0.24 -6.19 130.47 美元/瑞郎 0.9688 0.9702 -0.14 -3.29 1.0018 英镑/美元 1.4520 1.4436 +0.58 -1.48 1.4738 美元/加元 1.2793 1.2815 -0.17 -7.56 1.3839 美元/离岸人民币 6.5724 6.5663 +0.09 +0.07 6.5680 澳元/美元 0.7434 0.7366 +0.92 +2.19 0.7275 新西兰元/美元 0.6932 0.6917 +0.22 +1.57 0.6825 欧元/瑞郎 1.1016 1.1018 -0.02 +1.19 1.0886 欧元/英镑 0.7826 0.7856 -0.38 +6.23 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2243 9.2308 -0.07 +0.59 9.1705 美元/挪威克朗 8.1567 8.1626 -0.07 -7.73 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍/艾茂林)