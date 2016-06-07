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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 15:55 BJT

《全球汇市》澳元跳涨1%，此前澳洲央行符合预期维持利率不变

美国利率期货已经暗示，甚至在叶伦讲话之前，交易商就几乎已经排除了美联储下周升
息的可能。根据CME Group的Fedwatch，7月升息机率只有26%。
    
    美元兑日圆 持平于107.65日圆，远离周一触及的一个月低点106.35。欧元兑日圆
 小升0.1%至1.1370日圆，向周一所及的近一个月高位1.1393回升。
    
    英镑兑美元 上涨0.7%至1.4530美元，继周一触及三周低位后稳健反弹。周二的
两项报纸民调显示留欧的支持率小幅领先，与上日民调结果相反。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1366  1.1351  +0.13  +4.66  1.0860
    美元/日圆            107.67  107.55  +0.11 -10.50  120.30
    欧元/日圆         122.40  122.11  +0.24  -6.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9688  0.9702  -0.14  -3.29  1.0018
    英镑/美元            1.4520  1.4436  +0.58  -1.48  1.4738
    美元/加元            1.2793  1.2815  -0.17  -7.56  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5724  6.5663  +0.09  +0.07  6.5680
    澳元/美元            0.7434  0.7366  +0.92  +2.19  0.7275
    新西兰元/美元        0.6932  0.6917  +0.22  +1.57  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1016  1.1018  -0.02  +1.19  1.0886
    欧元/英镑         0.7826  0.7856  -0.38  +6.23  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2243  9.2308  -0.07  +0.59  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1567  8.1626  -0.07  -7.73  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘秀红/汪红英/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍/艾茂林)

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