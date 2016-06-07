《全球汇市》澳元因澳洲央行声明急升，英镑从三周低位进一步反弹

* 澳元急升，因澳大利亚央行没有暗示即将放宽政策

* 英镑反弹，此前民调显示留欧阵营略占优势

* 美元下滑，因交易员揣摩美国升息押注

路透纽约6月7日 - 澳元周二走坚，此前澳大利亚央行维持利率不变，暗示不会急于进一步放宽货币政策，因有迹象显示经济增长适度强劲。

英镑兑美元 从三周低位进一步反弹，周二两家报纸进行的民调结果显示，支持留欧的英国民众略占优势。与此形成对比的是，周一发布的两项民调结果显示，脱欧阵营领先。

美元兑一篮子货币徘徊在接近四周低位，因交易员揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机，此前美联储主席叶伦在周一发表了讲话，上周五的美国非农就业报告疲弱。

“上周澳洲经济数据强劲，看似帮助澳洲央行回到了中性观点，而疲弱的美国就业增长实质上浇灭了近期升息的预期，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo在路透全球市场论坛上称。

市场原本就预计澳洲央行会维持利率在1.75%的纪录低位不变。该行在上个月进行了一年来的首次利率下调。

许多交易员对于澳央行声明没有暗示进一步放宽政策感到失望，令他们出脱了稍早对于近期将下调利率的押注，令澳元走高。

澳元 在主要货币中涨幅最大，盘中触及5月6日以来最高的0.7458美元，全日上涨1.2%，报0.7455美元。澳元兑日圆 和欧元 也上涨1%。

英镑兑美元 强劲上涨，升0.9%至1.4559美元，英镑周一触及三周低位，因担心6月23日公投结果。

“市场认为脱欧会威胁到英国经济的基本面，这就是为什么公投前的押注如此高，”Manimbo称。

脱欧的不确定性仍非常高。

路透数据显示，英镑兑美元一个月隐含波动率 急升至2009年初全球金融危机期间以来的最高。

另一方面，在美联储主席叶伦周一没有具体提及升息时机后，美元走势迟滞。

美元指数 下跌0.1%，报93.811，持于周一触及的接近四周低位的93.745之上。