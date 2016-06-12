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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 09:29 BJT

更新版 1-《全球汇市》日圆和瑞郎攀升，因股市大跌及英国退欧忧虑

(新增文末收盘表格)

* 瑞郎兑欧元触及八周高位，因英国脱欧公投临近

* 最新民调显示退欧阵营支持率领先

* 英镑进一步下挫，兑美元触及七周低点

* 下周美联储和日本央行会议预计不会有意外

路透纽约6月10日 - 日圆和瑞郎周五攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。

分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。

ORB为英国独立报所作的民调周五显示，退欧阵营的支持率较留欧阵营领先达10个百分点。

“离英国退欧公投越近，就有更多人采取谨慎立场，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

瑞郎兑欧元 触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。

瑞郎兑美元 持平，报0.9632瑞郎。

避险需求也支撑日圆。日圆兑美元 升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。

日圆兑欧元 升0.9%，报120.09日圆，盘中触及119.88日圆的2013年4月来最高。

对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元 跌至七周低点1.4180美元。

美元指数 尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。

交易商周末前还抛售新兴市场货币，南非兰特兑美元 重挫3%，交易商青睐低风险公债，日本和德国10年期公债收益率触及纪录低点。

全球公债收益率下跌被认为对银行获利不利，打压全球银行股下跌。

油价 从今年高位回落，也令股市卖压加重。

追踪45国股市的MSCI全球股指 大跌1.6%。

另外，分析师表示，下周美国和日本货币政策会议预计不会有意外。

在美国公布了疲弱的5月就业报告后，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持利率不变，而路透调查显示，预计日本央行在此次会议上也不会追加刺激措施扶助经济。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1249 1.1314 -0.57 +3.58 1.0860

美元/日圆 106.96 107.08 -0.11 -11.09 120.30

欧元/日圆 120.28 121.16 -0.73 -7.81 130.47

美元/瑞郎 0.9640 0.9643 -0.03 -3.77 1.0018

英镑/美元 1.4256 1.4457 -1.39 -3.27 1.4738

美元/加元 1.2783 1.2719 +0.50 -7.63 1.3839

美元/离岸人民币 6.6018 6.5828 +0.29 +0.51 6.5680

澳元/美元 0.7371 0.7427 -0.75 +1.32 0.7275

欧元/瑞郎 1.0854 1.0912 -0.53 -0.29 1.0886

欧元/英镑 0.7888 0.7825 +0.81 +7.07 0.7367

新西兰元/美元 0.7055 0.7098 -0.61 +3.37 0.6825

美元/挪威克朗 8.2722 8.1549 +1.44 -6.42 8.8398

欧元/挪威克朗 9.3122 9.2301 +0.89 -3.01 9.6011

美元/瑞典克朗 8.3127 8.1739 +1.70 -1.58 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.3518 9.2498 +1.10 +1.98 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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