更新版 1-《全球汇市》日圆和瑞郎攀升，因股市大跌及英国退欧忧虑

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(新增文末收盘表格)
* 瑞郎兑欧元触及八周高位，因英国脱欧公投临近
* 最新民调显示退欧阵营支持率领先
* 英镑进一步下挫，兑美元触及七周低点
* 下周美联储和日本央行会议预计不会有意外
路透纽约6月10日 - 日圆和瑞郎周五攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。
分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。
ORB为英国独立报所作的民调周五显示，退欧阵营的支持率较留欧阵营领先达10个百分点。
“离英国退欧公投越近，就有更多人采取谨慎立场，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。
瑞郎兑欧元 触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。
瑞郎兑美元 持平，报0.9632瑞郎。
避险需求也支撑日圆。日圆兑美元 升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。
日圆兑欧元 升0.9%，报120.09日圆，盘中触及119.88日圆的2013年4月来最高。
对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元 跌至七周低点1.4180美元。
美元指数 尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。
交易商周末前还抛售新兴市场货币，南非兰特兑美元 重挫3%，交易商青睐低风险公债，日本和德国10年期公债收益率触及纪录低点。
全球公债收益率下跌被认为对银行获利不利，打压全球银行股下跌。
油价 从今年高位回落，也令股市卖压加重。
追踪45国股市的MSCI全球股指 大跌1.6%。
另外，分析师表示，下周美国和日本货币政策会议预计不会有意外。
在美国公布了疲弱的5月就业报告后，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持利率不变，而路透调查显示，预计日本央行在此次会议上也不会追加刺激措施扶助经济。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1249 1.1314 -0.57 +3.58 1.0860
美元/日圆 106.96 107.08 -0.11 -11.09 120.30
欧元/日圆 120.28 121.16 -0.73 -7.81 130.47
美元/瑞郎 0.9640 0.9643 -0.03 -3.77 1.0018
英镑/美元 1.4256 1.4457 -1.39 -3.27 1.4738
美元/加元 1.2783 1.2719 +0.50 -7.63 1.3839
美元/离岸人民币 6.6018 6.5828 +0.29 +0.51 6.5680
澳元/美元 0.7371 0.7427 -0.75 +1.32 0.7275
欧元/瑞郎 1.0854 1.0912 -0.53 -0.29 1.0886
欧元/英镑 0.7888 0.7825 +0.81 +7.07 0.7367
新西兰元/美元 0.7055 0.7098 -0.61 +3.37 0.6825
美元/挪威克朗 8.2722 8.1549 +1.44 -6.42 8.8398
欧元/挪威克朗 9.3122 9.2301 +0.89 -3.01 9.6011
美元/瑞典克朗 8.3127 8.1739 +1.70 -1.58 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.3518 9.2498 +1.10 +1.98 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。