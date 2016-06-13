《全球汇市》日圆全线大涨，对英国脱欧的担忧弥漫市场

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
* 日圆兑欧元和英镑升至三年高位
* 对英国脱欧的担忧弥漫市场
* 三个月美元/日圆互换降至至少七年最低
路透纽约6月13日 - 避险货币日圆周一全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，兑美元升至六周高位，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。
另外，美元走势全面艰困，因对本周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议结果不确定。自6月初美国发布的5月就业报告远逊预期后，美元一直表现逊色。该就业报告令美联储将在6月或7月加息的可能性大幅降低。
自去年底以来，英镑一直被围绕英国可能脱离欧盟的担忧主导，其他主要货币也开始感受到这一担忧的冲击。
周一发布的ICM在线上和电话进行的两项民调结果显示，脱欧阵营扩大了领先优势，支持率达到53%，而支持留欧的民众仅占47%。
“英国脱欧将会给当前的全球经济秩序带来首个正式挑战，并可能引发波及范围更广、更危险的欧盟分裂，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。
随着投资人抛售较高风险资产，欧元兑日圆跌至2013年2月来最低，纽约尾盘，欧元兑日圆 跌0.4%，报119.88日圆。
普跌的英镑兑日圆 也跌至三年最低的149.50日圆，尾盘跌0.9%，报151.04日圆。英镑兑美元 跌至两个月低点，纽约尾盘跌0.2%，报1.4222美元。
美元兑日圆 跌至六周低点105.75日圆，纽约尾盘跌0.7%，报106.21日圆。
Eaton Vance Management全球固定收益部门联席董事Eric Stein认为，美联储在6月货币政策会议上不会加息，但他表示，如果美国就业市场改善，英国公投结果为留在欧盟，美联储有可能在7月加息。
美元短缺和全球对日圆的避险需求带动指标三个月美元/日圆汇率互换 跌至至少七年最低-102.25，为更广泛金融体系亮起红灯。(完)
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Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)