《全球汇市》英镑走势踉跄、日圆持坚，英国退欧疑虑升温

本月稍早出炉美国就业数据意外疲弱，打消了对美联储近期内升息的预期，从而支撑了 欧元等其他主要货币兑美元。 美联储将在周二和周三召开政策会议，市场人士静候联储何时可能考虑采取利率行动时 机的线索。 “考虑到美国就业数据欠佳，美联储最早可能在9月升息，”三菱东京日联银行首席外 汇分析师Minori Uchida称。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1293 1.1290 +0.03 +3.99 1.0860 美元/日圆 106.08 106.23 -0.14 -11.82 120.30 欧元/日圆 119.78 119.98 -0.17 -8.19 130.47 美元/瑞郎 0.9627 0.9642 -0.16 -3.90 1.0018 英镑/美元 1.4210 1.4271 -0.43 -3.58 1.4738 美元/加元 1.2818 1.2833 -0.12 -7.38 1.3839 美元/离岸人民币 6.5972 6.5955 +0.03 +0.44 6.5680 澳元/美元 0.7387 0.7385 +0.03 +1.54 0.7275 新西兰元/美元 0.7046 0.7056 -0.14 +3.24 0.6825 澳元/日圆 78.410 78.480 -0.09 -10.51 87.620 新西兰元/日圆 74.760 74.960 -0.27 -8.81 81.980 英镑/日圆 150.77 151.58 -0.53 -14.92 177.22 澳元/新西兰元 1.0482 1.0454 +0.27 -1.71 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/徐文焰/张若琪/许娜；审校 白云/龚芳/于春红/李婷仪)