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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 06:31 BJT

更新版 1-《全球汇市》美联储利率决定揭晓前日圆走强，英国退欧公投搞得人心惶惶

(新增文末收盘表格)
    * 日圆兑欧元攀升至2013年1月来最高
    * 英镑兑美元和欧元在略高于两个月低点附近徘徊
    * 瑞郎也上涨，因投资人寻求避险

    路透纽约6月14日 - 日圆兑欧元周二飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可
能性上升，促使投资者青睐日圆等传统避险资产。
    
    日圆兑美元也触及六周高位，兑英镑升至近三年峰值。
    
    不过在美国公布强劲的5月零售销售数据后，美元兑日圆缩减跌幅。但数据并未增加美
国联邦储备理事会(FED/美联储)在夏季升息的机率。
    
    市场对美国数据的反应平淡，主要还是受英国退欧忧虑主导。
    
    民调仍显示，“退欧”阵营支持率在6月23日公投之前上升，英国销量最大的报纸－太
阳报也加入了退欧阵营。英镑兑美元 跌至逾两个月低点1.4093美元。

    “英镑的波动一浪高过一浪，令透过替代货币对冲英镑下跌风险的成本水涨船高，目前
已是天价，”ScotiaBank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
    
    “我们的期权部门注意到短期英镑期权流动性很差，市场上根本就没有公投日期前后的
期权。”
    
    另一传统避险货币--瑞郎兑欧元 触及三个月高点，美元兑欧元 和一篮
子主要货币 上扬。
    
    纽约尾盘，欧元兑日圆 跌1.0%，报118.84日圆；美元兑日圆 跌0.2%，
报106.05日圆。
    
    交易员称，在本周日本央行会议前，日圆兑美元在105.50日圆附近遭遇强大阻力，阻止
其升向100日圆大关，许多人认为，若升至该水平，可能会迫使日本央行进行干预。
    
    交易员目前争论的焦点是，周四日本央行是否会推出新的政策举措以阻止日圆攀升，因
下周英国退欧公投料会引发更多的日圆避险买盘。
    
    数据显示，上月美国零售销售增长0.5%，4月确认为急增1.3%；数据公布后，美元兑日
圆重回106日圆之上。
    
    美联储周三将结束货币政策会议，投资人预计联储将维持利率不变。
    
                                今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1206   1.1290   -0.74   +3.19   1.0860
    美元/日圆            106.10   106.23   -0.12  -11.80   120.30
    欧元/日圆         118.89   119.98   -0.91   -8.88   130.47
    美元/瑞郎            0.9631   0.9642   -0.11   -3.86   1.0018
    英镑/美元            1.4114   1.4271   -1.10   -4.23   1.4738
    美元/加元            1.2870   1.2833   +0.29   -7.00   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6052   6.5955   +0.15   +0.57   6.5680
    澳元/美元            0.7356   0.7385   -0.39   +1.11   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0794   1.0888   -0.86   -0.85   1.0886
    欧元/英镑         0.7941   0.7905   +0.46   +7.79   0.7367
    新西兰元/美元        0.6988   0.7056   -0.96   +2.39   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3603   8.2612   +1.20   -5.42   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.3749   9.3275   +0.51   -2.36   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.3071   8.2357   +0.87   -1.65   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.3223   9.3030   +0.21   +1.66   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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