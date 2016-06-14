更新版 1-《全球汇市》美联储利率决定揭晓前日圆走强，英国退欧公投搞得人心惶惶

(新增文末收盘表格) * 日圆兑欧元攀升至2013年1月来最高 * 英镑兑美元和欧元在略高于两个月低点附近徘徊 * 瑞郎也上涨，因投资人寻求避险 路透纽约6月14日 - 日圆兑欧元周二飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可 能性上升，促使投资者青睐日圆等传统避险资产。 日圆兑美元也触及六周高位，兑英镑升至近三年峰值。 不过在美国公布强劲的5月零售销售数据后，美元兑日圆缩减跌幅。但数据并未增加美 国联邦储备理事会(FED/美联储)在夏季升息的机率。 市场对美国数据的反应平淡，主要还是受英国退欧忧虑主导。 民调仍显示，“退欧”阵营支持率在6月23日公投之前上升，英国销量最大的报纸－太 阳报也加入了退欧阵营。英镑兑美元 跌至逾两个月低点1.4093美元。 “英镑的波动一浪高过一浪，令透过替代货币对冲英镑下跌风险的成本水涨船高，目前 已是天价，”ScotiaBank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。 “我们的期权部门注意到短期英镑期权流动性很差，市场上根本就没有公投日期前后的 期权。” 另一传统避险货币--瑞郎兑欧元 触及三个月高点，美元兑欧元 和一篮 子主要货币 上扬。 纽约尾盘，欧元兑日圆 跌1.0%，报118.84日圆；美元兑日圆 跌0.2%， 报106.05日圆。 交易员称，在本周日本央行会议前，日圆兑美元在105.50日圆附近遭遇强大阻力，阻止 其升向100日圆大关，许多人认为，若升至该水平，可能会迫使日本央行进行干预。 交易员目前争论的焦点是，周四日本央行是否会推出新的政策举措以阻止日圆攀升，因 下周英国退欧公投料会引发更多的日圆避险买盘。 数据显示，上月美国零售销售增长0.5%，4月确认为急增1.3%；数据公布后，美元兑日 圆重回106日圆之上。 美联储周三将结束货币政策会议，投资人预计联储将维持利率不变。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1206 1.1290 -0.74 +3.19 1.0860 美元/日圆 106.10 106.23 -0.12 -11.80 120.30 欧元/日圆 118.89 119.98 -0.91 -8.88 130.47 美元/瑞郎 0.9631 0.9642 -0.11 -3.86 1.0018 英镑/美元 1.4114 1.4271 -1.10 -4.23 1.4738 美元/加元 1.2870 1.2833 +0.29 -7.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.6052 6.5955 +0.15 +0.57 6.5680 澳元/美元 0.7356 0.7385 -0.39 +1.11 0.7275 欧元/瑞郎 1.0794 1.0888 -0.86 -0.85 1.0886 欧元/英镑 0.7941 0.7905 +0.46 +7.79 0.7367 新西兰元/美元 0.6988 0.7056 -0.96 +2.39 0.6825 美元/挪威克朗 8.3603 8.2612 +1.20 -5.42 8.8398 欧元/挪威克朗 9.3749 9.3275 +0.51 -2.36 9.6011 美元/瑞典克朗 8.3071 8.2357 +0.87 -1.65 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.3223 9.3030 +0.21 +1.66 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军/龚芳; 审校 母红)